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急推公司化！台鐵不甩疫情「硬辦說明會」挨轟　仍不延期改限人數

▲▼4/1防疫新制上路，進入台鐵車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

▲台鐵上月發生太魯閣號出軌事故，交通部決心進行組織改革。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部規劃於三年內完成台鐵國營公司化，為讓基層員工更了解相關規劃，擬於本月底前舉辦40場「台鐵改革：員工、工會協商說明會」，扣除已舉辦的說明會，還將於12內辦理33場說明會。台鐵產業工會質疑，現在正值防疫第二警戒階段，全台疫情連環爆，台鐵此舉恐成防疫破口。

台鐵產業工會表示，12日已發文台鐵局、交通部、衛福部等，建議研擬全體員工各崗位之因應措施，並暫停或延期5月底前倉促辦理之「台鐵改革-與員工、工會溝通說明會」，以保障國人及員工安全，但不僅未獲回應，新公告甚至限制員工參與說明會人數。

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產工強調，「與員工溝通說明會不應分配參加名額，應延期擴大辦理」，今日收到台鐵局公文，說明會仍會照常辦理，但會限制與會人數，以中部某單位為例，近450人單位僅分配54人參加。台鐵此方法恐是本末倒置，急於辦理說明會，卻不讓所有基層參與，沒有意義。

▲▼4/1防疫新制上路，進入台鐵車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

▲交通部擬於三年內完成台鐵國營公司化。（圖／記者湯興漢攝）

產工質疑，「超過1萬5千人的臺鐵急於疫情2級警戒時的12天內辦理33場說明會，究竟是臺鐵局長的決定，還是交通部長的壓力？倉促行事是否真的有要與員工說明之誠意？如有溝通誠意，應是延期並公告周知，增加員工參與率充分溝通才是」。

產工表示，現在正是全國疫情嚴峻的時刻，台鐵員工屬於高風險族群，每天戰戰兢兢的面對疫情，交通部與台鐵局不應急在此時趕公司化進程，反而應盡速公告未來因應疫情升級之相關配套措施，如班次、班距、員工出勤、異地辦公等相關措施。

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