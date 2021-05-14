6／9前台鐵車票「退票免手續費」　3種途徑退費方式出爐

▲台鐵開放指定日期車票退票免手續費。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今日新冠肺炎本土案例暴增29例，因應國內疫情升溫，交通部台鐵局提供個人票與團體票退票，只要到車站窗口辦理退票，就可免收手續費；5月11日前購買的團體票、專列等退票也可免手續費。台鐵官網也針對車票於代售通路、車站、網路退票方式說明。

考慮到疫情升溫，可能會有民眾取消旅程，台鐵局提供「個人票及團體票退票措施」，只要持於「110年5月12日(含當日)以前購買至6月9日(含當日)」期間的個人票，若辦理退票免收手續費，退票期限依現行規定，需於當次車開車前辦理。已辦理退票者，得憑退票證明退還手續費。

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▲疫情升溫，搭乘台鐵禁止飲食且須戴口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

而退票方式比照颱風天辦理，若在超商或郵局等代售通路退票，須扣收退票手續費；至車站窗口退票免收手續費；已完成網路付款而未取票車票者，需至網站完成信用卡付款取消，退票手續費款項，將於次月退還至旅客信用卡帳戶。

另外於「110年5月11日（含當日）前」申購之團體票、專開列車，申請取消或退票時，免收退票手續費。於「110年5月11日前」已辦理取消或退票者，仍依現行規定扣收退票手續費。團體票退票至遲應於開車前一小時辦理，逾時不予受理。