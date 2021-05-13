不甩疫情？台鐵急推公司化「辦40場說明會」　工會痛罵要官不要命

▲台鐵事故頻傳，交通部計畫三年內完成國營公司化。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部為改革百年老店台鐵局，日前已送出公司化條例草案至行政院審核，不料近日台鐵頻頻發生事故，今日凌晨更有列車出軌導致延誤，近2萬人受影響，通勤族哀鴻遍野。交通部為進行公司化改制，預計近日舉辦逾40場的說明會，讓台鐵企業工會痛批「急什麼？」

交通部台鐵局9283次列車今日凌晨於松山=台北間東正線駄運車一軸出軌，目前已於10:47恢復雙線通車。據統計，共影響49列次、2,063分、旅客約19,470人。

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台鐵企業工會表示，今日台鐵再度發生火車出軌事件，還有大量待維修的火車現在正塞在各段與機廠外，這些才是應該馬上解決的問題，痛批交通部長王國材「台鐵的改革，您搞錯重點與順序了吧？」

台鐵工會表示，「交通部請問您曉得，現在台鐵車輛維修，尤其是維修機廠，因為設備，零件不足，加以配合政策搬遷切斷軌道，導致嚴重落後嗎？在缺人、缺料、缺零組件的情況下，外面待修的車輛大排長龍，難道都只能等公司化後才能開始動嗎？為什麼不現在處理呢？」

台鐵工會表示，日前王國材喊話「急著進行台鐵改革」，但工會更急，並且是急著要把安全快點弄好，讓台鐵落實國人的期待，也就是「安全、準點、零事故」。

▲為讓基層了解公司化規劃，台鐵將舉辦40場以上的說明會。（圖／記者姜國輝攝）

台鐵工會指出，目前應完成4大課題，包括重新調整合理化列車運用頻率、讓車輛軌道與設備，有足夠的維護時間、各地邊坡路線還沒完全確定安全前，降低車速，從130降到110，保全列車過彎安全性好好投入防疫，並利用這段時間，好好檢視改善解決台鐵的「安全、準點、零事故」。

台鐵工會痛批，台鐵局為了進行公司化，還要舉辦40場以上的「公司化說明會」，甚至要求越多人去聽越好，現在疫情緊張，工會痛批「真搞不懂交通部到底在急什麼？」

台鐵工會呼籲，事有輕重緩急，交通部應先落實台鐵行車安全與確保準點，再來進行改制，「拜託部長，國人安全請擺第一位，千萬別要官不要命，讓台鐵員工跟乘客天天都在賭命」。

另外台鐵產業工會也表示，適逢疫情拉緊報，台鐵局不應倉促辦理說明會，另外應確保行車人員(駕駛員、車長、車勤及清潔人員) 有充足物資及休息環境之消毒、研擬場站人員因應疫情之緊急應變工作方式、確保防疫天使聘用充足、研擬各辦公場所同仁居家辦公之準備。