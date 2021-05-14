端午連假台鐵「狂銷逾13萬張票」　東部幹線座位銷售一空

▲台鐵規劃端午疏運期。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

端午連假將至，交通部台鐵局規劃端午疏運期，以加強服務返鄉出遊人潮。今日凌晨0時起開放訂票，截至今日上午9時止，總計完成9萬4,274筆、13萬6,194張訂票。

台鐵局提醒，完成訂票之旅客，務必於2日內(含訂票當日)至臺鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。

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逾期未取之車票，將於5月16日上午9時重新釋出供民眾訂票。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱臺鐵局訂票網頁「剩餘座位」查詢功能。

另6月11、12、14日東線4班實名制列車(如附表)，將於6月15日零時起開放 110 年3月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親 1 親等國民訂票。

▲台鐵端午連假實名制列車。（圖／台鐵）

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往臺東方向

6月11日10時以後至6月12日14時以前，長途自強號座位已售完。

(二)臺東往臺北方向

6月14日8時以後長途自強號座位已售完。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往高雄方向

6月11日19時以後長途自強號座位已售完。

(二)高雄往臺北方向

6月14日14時以後長途自強號座位已售完。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往臺東方向

長途各車次自強號尚有座位。

(二)臺東往高雄方向

長途各車次自強號尚有座位。

四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

五、加開北花優惠復興號各車次仍有座位。