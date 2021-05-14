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四湖鄭小妹的家因疫情搗亂延期了　聽見小妹哭聲義工不捨也無奈　

（圖／翻攝自Facebook／台灣希望義工團）

▲鄭小妹期待落空而難過流淚，台灣希望義工團志工透露，已募集建屋資金75萬，更有許多善心人士幫忙準備新家要購置的物品，未料卻因疫情無奈延後。 （圖／翻攝自Facebook／台灣希望義工團）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣四湖鄉鹿場村一名四歲的鄭小妹，與家人居住在豬舍改造的房屋，由「台灣希望義工團」完成募集建屋費用，原預計在明、後天動工搭建，未料因疫情驟變，為保護團員避免移動，造成染疫危機，台灣希望義工團積極配合政府之防疫政策。志工前往通知時，鄭小妹妹哭了，但也只能安撫「叔叔阿姨只是延期了」。

四湖鄉鄭小妹用筆紙畫出大方框上面再加上三角形成為一個房屋，讓志工深受感動，沒有多餘的慾望，簡單的線條，可以住進全家人，就是她小小的心願。臺灣希望志工團預計用5月15日整天、16日半天、22日整天的時間完成搭建，並於23日早上把蓋好的新房子交給鄭小妹一家，但卻因為近日疫情驟變，讓整個作業不得已延期了。

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▲鄭小妹用筆紙畫出簡單的線條，沒有多餘的慾望，可以住進全家人，就是她小小的心願。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲鄭小妹用筆紙畫出簡單的線條，沒有多餘的慾望，可以住進全家人，就是她小小的心願。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台灣希望義工團12日於粉絲專頁發佈「由於我們的團員大部份來自北部，為保護團員避免移動造成染疫危機。台灣希望義工團積極配合政府之防疫政策，即刻起停止一切出團準備及後續已排定之出團行程，待指揮中心調降防疫等級時義工團再啓動，並請所有團員配合指揮中心之防疫措施。

▲鄭小妹用筆紙畫出簡單的線條，沒有多餘的慾望，可以住進全家人，就是她小小的心願。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲豬舍建築已歷久而簡陋，屋頂不僅漏水，也因怕崩塌必須在屋內撐起木棍，使得生活空間更狹小。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林四湖案已經報名的90位義工將全部取消，待本案重新發佈出團公告時，再請大家報名出團，造成已報名的義工行程影響，敬請見諒。」義工團預計將會在本周日(16日)召開理事會，屆時將會衡量疫情後再訂新的時間表。

鄭小妹期待落空而難過流淚，台灣希望義工團志工透露，當時已募集建屋資金75萬，許多善心人士更幫忙準備新家要購置的物品，未料卻因疫情無奈延後。「義工當時到鄭小妹家中告知消息，聽到鄭小妹妹的哭聲，我們不捨那失落的期待，不斷的告訴小妹妹，叔叔阿姨只是延期了。」

▲鄭小妹用筆紙畫出簡單的線條，沒有多餘的慾望，可以住進全家人，就是她小小的心願。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台灣希望志工團在台東縣的協助案才進入尾聲，即迅速在5月1日前往鄭小妹家的豬舍工地現勘，並先行為蓋屋基地進行整地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台灣希望義工團也提到，所有個案出團行程的原訂日期都將延後改期，改期變更後我們將重新公告行事曆，請大家持續關注我們的資訊與動態，為了大家健康，全民一起來守護家人、守護台灣。義工團表示，只希望疫情趕快過去，還有好多個家庭等到「家」的到來。

▲鄭小妹用筆紙畫出簡單的線條，沒有多餘的慾望，可以住進全家人，就是她小小的心願。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲鄭小妹家的廚房，豬舍改造建築外表雖然簡陋，但內部保持相當潔淨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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