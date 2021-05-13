　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

毒犯假配合攔查突導倒車衝撞　警開槍射輪胎！BMW衝進農田栽了

▲警方尾隨沈嫌至台1線南下248.2K處以車夾擊沈嫌所駕駛之自小客，沈嫌起初假意配合，卻突然倒車衝撞警車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方尾隨沈嫌至台1線南下248.2K處以車夾擊沈嫌所駕駛之自小客，沈嫌起初假意配合，卻突然倒車衝撞警車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警局斗南警分局昨（12）日晚間於轄區發現一名列管毒品通緝犯沈姓男子行跡，執勤警員立即通知線上警力支援，尾隨通緝犯所駕車輛準備攔查，不料沈男先假意配合卻突然倒退衝撞警車，狀況危急下，前來支援的大埤分駐所所長黃瓘祐朝輪胎開槍，沈嫌人車衝入農田，共起出毒品、吸食器、針筒等，全案依違反《毒品危害防制條例》移送。

斗南分局怡美派出所所長林立爵等員於12日22時30分許巡經台1線發現轄區列管沈姓（44歲）毒品通緝犯所有之自小客車停於路旁並發動中，立即通知正在執行勤務大埤分駐所所長黃瓘祐、警員林于聖等員前來支援，尾隨沈嫌至台1線南下248.2K處以車夾擊沈嫌所駕駛之自小客，沈嫌起初假意配合，卻突然倒車衝撞警車。

▲警方尾隨沈嫌至台1線南下248.2K處以車夾擊沈嫌所駕駛之自小客，沈嫌起初假意配合，卻突然倒車衝撞警車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲大埤分駐所所長黃瓘祐使用破窗器敲打車前玻璃，但嫌犯仍不願束手就擒持續衝撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

大埤分駐所所長黃瓘祐見狀立即使用破窗器敲打車前玻璃，但嫌犯仍不願束手就擒持續衝撞，黃瓘祐因情況危急，為避免其他員警及用路人、車遭受危害，立即朝該車輪胎開槍，致使該車逃離至嘉義縣大林鎮產道時打滑衝入農田，沈嫌自行脫困爬出車外時，遭隨後警方衝上圍捕，並於車內起出毒品(海洛英1.41公克、安非他命0.44公克)、吸食器、針筒等，全案依違反毒品危害防制條例移請雲林地方檢察署偵辦。

▲警方尾隨沈嫌至台1線南下248.2K處以車夾擊沈嫌所駕駛之自小客，沈嫌起初假意配合，卻突然倒車衝撞警車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲沈嫌逃離至嘉義縣大林鎮產道時打滑衝入農田，自行脫困爬出車外時，遭隨後警方衝上圍捕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警分局長蘇旭茂表示，員警處事積極、反應靈敏，正確大膽用槍，奮勇強勢逮捕列管毒品通緝犯並起獲毒品，足堪同仁表率。毒品戕害人體健康危害重大，且極易衍生各項社會治安事件，警方將會持續對危害人民健康之「毒品」列為重點查緝工作。

▲警方尾隨沈嫌至台1線南下248.2K處以車夾擊沈嫌所駕駛之自小客，沈嫌起初假意配合，卻突然倒車衝撞警車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方於車內起出毒品(海洛英1.41公克、安非他命0.44公克)、吸食器、針筒等。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方尾隨沈嫌至台1線南下248.2K處以車夾擊沈嫌所駕駛之自小客，沈嫌起初假意配合，卻突然倒車衝撞警車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲沈嫌逃離至嘉義縣大林鎮產道時打滑衝入農田，自行脫困爬出車外時，遭隨後警方衝上圍捕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►Her今天推出「專櫃熱銷明星小物組」7選1，原價1960元，特價555元

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►快訊／萬華清茶店群聚案足跡曝　雲林17人列自主健康管理

►雲林怪叔叔持草刀嗆「砍幾個算幾個」　太極拳老人班「驚慌定格」

►防疫拉警報　「六房媽過爐」不遶境！信眾避免紅壇群聚

►快訊／78快速道斗南匝道死亡事故！自小客自撞　車上2男雙亡

ET快訊
快訊／台北文山區國小「變電箱爆炸」！緊急疏散100名學生
說好CD組輪流停電！「ABEHJ」跟著全斷了　網哀號：停快1
蘆洲獅子哥1傳19人「暗黑始末一次看」　陳時中曝：確診者腦袋
快訊／確診者足跡疑現信義區　Neo 19公告封館消毒
快訊／不只停電！　新北這些區域「將停水」
快訊／全台超過201件電梯受困　「3縣市」未停電逃過一劫
快訊／進入第四輪限電「時間曝光」！　影響229萬戶
快下班了！全台大停電紅綠燈失靈　警、義交急動員

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台北文山區國小「變電箱爆炸」！緊急疏散100名學生

災難性停電！全國超過300萬用電受影響　蘇貞昌一句話讓大家火了

不斷更新／全國大停電　逾200起電梯卡樓層293人受困！警消搶救中

毒犯假配合攔查突導倒車衝撞　警開槍射輪胎！BMW衝進農田栽了

可以假釋出獄！傅崐萁案高院裁准保護管束　即送花檢執行

快訊／北市大安區男倒人行道「無生命跡象」！民眾聽見巨響嚇壞

醉女叫客房服務陷昏睡醒來「床上有血漬」　商旅副理進房5次挨告

「奶比臉大」網紅下海只收到20萬怒告詐欺　火辣女雞頭現身

快訊／北市「28件電梯受困、9件火警冒白煙」！警消緊急出動救援

快訊／全台大停電！興達廠跳電「事故原因」曝光

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

他靠「改變生活習慣」減下10kg 免運動也能告別大肚腩維持身材

蟑螂王！10坪房養270萬隻小強　每天花12小時照顧...月入20萬↑

屏東餐廳砸10萬設「醫用隔簾」　防疫+用餐安心！網：像急診室

快訊／台北文山區國小「變電箱爆炸」！緊急疏散100名學生

災難性停電！全國超過300萬用電受影響　蘇貞昌一句話讓大家火了

不斷更新／全國大停電　逾200起電梯卡樓層293人受困！警消搶救中

毒犯假配合攔查突導倒車衝撞　警開槍射輪胎！BMW衝進農田栽了

可以假釋出獄！傅崐萁案高院裁准保護管束　即送花檢執行

快訊／北市大安區男倒人行道「無生命跡象」！民眾聽見巨響嚇壞

醉女叫客房服務陷昏睡醒來「床上有血漬」　商旅副理進房5次挨告

「奶比臉大」網紅下海只收到20萬怒告詐欺　火辣女雞頭現身

快訊／北市「28件電梯受困、9件火警冒白煙」！警消緊急出動救援

快訊／全台大停電！興達廠跳電「事故原因」曝光

達人不藏私小宅放大術！3招開闊家的大尺度

疫情所帶來的影響不會消失！零售商與電商的未來趨勢

快訊／台北文山區國小「變電箱爆炸」！緊急疏散100名學生

股匯市明天照常開市！　央行、證交所：不受停電影響

嗆鄉民「沒停電、沒社區感染」不要發廢文！全應驗怕爆：亡國感重

災難性停電！全國超過300萬用電受影響　蘇貞昌一句話讓大家火了

竹市總決算賸餘8億創新高　林智堅：推動建設兼顧財政健全

棒協發布第二級警戒措施　TOTO盃改到台南打

台南新開「美式滑輪場」！600坪超好拍　身分證有R、D享門票買1送1

賈西亞連3戰休兵　富邦勇士辛特力、塞瑟夫G3續戰

21歲女和「愛了5年的喪屍」結婚 抱起深情親吻稱：接受她的一切

社會熱門新聞

即／興達廠跳電「事故原因」曝光

即／全台大停電！台中「紅綠燈全暗」

「萬華茶室」包廂內影片被曝光！　阿公玩超嗨

割喉人魔落網！按摩女著內褲「血噴天花板」

中山樓鳳個工遭割喉慘死　竟是外送員熟客缺錢下殺手

即／全台黑一片！北市內湖民眾受困電梯　警消搶救中

中和爆槍響8人逃散　警鎖定1車追緝中

五股17歲冷血少年殺人棄屍…5年後變「害羞早餐店員」

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

永大前董座涉內線　檢調13路搜索約談

獨／報案害所長被嚴懲　正妹傻眼：警察熱情哪裡有錯

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

即／萬里國聖埔停車場1女陳屍車內　家屬崩潰大哭

萬華2女確診　阿公店酒客嚇死全跑光

更多熱門

相關新聞

即／萬華清茶店群聚案足跡曝　雲林17人自主管理

即／萬華清茶店群聚案足跡曝　雲林17人自主管理

國內進入社區感染階段，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）日宣布《案1217、1220、1221、1247、1249、1252、1254》七人群聚足跡，曾於5月2日前往雲林東勢鄉開安宮、5月7日前往朝北港天宮，針對該足跡紀錄，雲林衛生局長曾春美表示，開安宮部分有17人列自主健康管理。

雲林怪叔叔持草刀嗆運動老人「砍幾個算幾個」

雲林怪叔叔持草刀嗆運動老人「砍幾個算幾個」

床頭櫃找到槍　2歲童朝爸媽開槍

床頭櫃找到槍　2歲童朝爸媽開槍

通緝犯不想坐牢　總統府旁奔逃就逮

通緝犯不想坐牢　總統府旁奔逃就逮

中和爆槍響8人逃散　警鎖定1車追緝中

中和爆槍響8人逃散　警鎖定1車追緝中

關鍵字：

毒品危害防制條例衝撞警車通緝犯雲林斗南警分局開槍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台大停電！台北高雄爆災情

快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

即／桃園某國小「2小學生疑確診」！

快訊／本土病例再增13例！

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

即／興達廠跳電「事故原因」曝光

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

華航空服員爆打AZ疫苗後眼睛血栓

快訊／快查電費單！全台C、D輪流停電

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

國家警報響！興達電廠事故大停電

媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

更多

最夯影音

更多
高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台
吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面