毒犯假配合攔查突導倒車衝撞　警開槍射輪胎！BMW衝進農田栽了

▲警方尾隨沈嫌至台1線南下248.2K處以車夾擊沈嫌所駕駛之自小客，沈嫌起初假意配合，卻突然倒車衝撞警車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警局斗南警分局昨（12）日晚間於轄區發現一名列管毒品通緝犯沈姓男子行跡，執勤警員立即通知線上警力支援，尾隨通緝犯所駕車輛準備攔查，不料沈男先假意配合卻突然倒退衝撞警車，狀況危急下，前來支援的大埤分駐所所長黃瓘祐朝輪胎開槍，沈嫌人車衝入農田，共起出毒品、吸食器、針筒等，全案依違反《毒品危害防制條例》移送。

斗南分局怡美派出所所長林立爵等員於12日22時30分許巡經台1線發現轄區列管沈姓（44歲）毒品通緝犯所有之自小客車停於路旁並發動中，立即通知正在執行勤務大埤分駐所所長黃瓘祐、警員林于聖等員前來支援，尾隨沈嫌至台1線南下248.2K處以車夾擊沈嫌所駕駛之自小客，沈嫌起初假意配合，卻突然倒車衝撞警車。

▲大埤分駐所所長黃瓘祐使用破窗器敲打車前玻璃，但嫌犯仍不願束手就擒持續衝撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

大埤分駐所所長黃瓘祐見狀立即使用破窗器敲打車前玻璃，但嫌犯仍不願束手就擒持續衝撞，黃瓘祐因情況危急，為避免其他員警及用路人、車遭受危害，立即朝該車輪胎開槍，致使該車逃離至嘉義縣大林鎮產道時打滑衝入農田，沈嫌自行脫困爬出車外時，遭隨後警方衝上圍捕，並於車內起出毒品(海洛英1.41公克、安非他命0.44公克)、吸食器、針筒等，全案依違反毒品危害防制條例移請雲林地方檢察署偵辦。

▲沈嫌逃離至嘉義縣大林鎮產道時打滑衝入農田，自行脫困爬出車外時，遭隨後警方衝上圍捕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警分局長蘇旭茂表示，員警處事積極、反應靈敏，正確大膽用槍，奮勇強勢逮捕列管毒品通緝犯並起獲毒品，足堪同仁表率。毒品戕害人體健康危害重大，且極易衍生各項社會治安事件，警方將會持續對危害人民健康之「毒品」列為重點查緝工作。

▲警方於車內起出毒品(海洛英1.41公克、安非他命0.44公克)、吸食器、針筒等。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲沈嫌逃離至嘉義縣大林鎮產道時打滑衝入農田，自行脫困爬出車外時，遭隨後警方衝上圍捕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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