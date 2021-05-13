大停電晚餐悲劇了！地方媽媽智慧大爆發　飯煮一半沒熟再煮成粥

▲網友分享，媽媽來訊飯煮一半停電。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今（13）日下午15時許全台傳出停電災情，國家級警報也大響，台電指出因一處超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠跳機。為確保電網安全，採取分區輪流供電機制。突如其來的停電傳出各式災情，雲林6件電梯受困所幸無人受傷，也有網友分享，媽媽來訊飯煮一半停電，只能煮成粥，網笑「晚餐悲劇」。

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▲「晚餐悲劇」煮不熟的飯改煮成粥，網友看了讚「家庭主婦的智慧」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台灣電力公司指出，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。並公布第一輪限電時間15:00-15:50，限電量300萬瓩，限電戶數約200萬戶；第二輪限電時間15:50-16:40，限電量300萬瓩，限電戶數約193萬戶；第三輪限電時間16:40-17:30，限電量350萬瓩，限電戶數約224萬戶，未料修復速度緩慢，接著又公布第四輪甚至第五輪。

▲民眾如欲了解是否屬C組或D組，可參閱電費帳單其他資訊欄「輪流停電組別」。（圖／台電公司雲林區處提供）

雲林縣消防局表示，民眾受困電梯案，獲報斗六市雲林路、斗六市科工七路、斗六西平路、斗六市大同路、斗六市鎮東路、北港鎮華勝路、斗六市棒球八街、斗六市長春等8件救出10人，均平安脫困無人受傷。

雲林一位網友在群組分享，停電後媽媽傳訊表示，「停電10分鐘了，飯煮一半」，反問怎麼辦時，媽媽也回「正在煮稀飯」。該名網友表示，媽媽說飯煮一半停止後，中斷導致溫度降低，即便再壓下去煮米心也不會熟，所以緊急應變拿起來煮成稀飯了，真是「晚餐悲劇」，網友看了讚「家庭主婦的智慧」。

▲網友分享，媽媽來訊飯煮一半停電，只成煮成粥，網笑「晚餐悲劇」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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