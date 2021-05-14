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張麗善率一級主管打AZ！下週增5地點　接種時「一點感覺都沒有」

記者蔡佩旻／雲林報導

近期國內新冠狀病毒COVID-19病例本土病例數逐日增加，雲林縣長張麗善今（14）日上午率十多名縣府一級主管前往台大醫院雲林分院施打 AZ 疫苗。 「護理人員手很輕，施打時一點感覺都沒有」，張麗善表示，因疫情嚴峻所以呼籲在第一線的防疫人員儘速施打，避免交叉感染甚至風險增加。

▲雲林縣長張麗善表示，護理人員手很輕，施打時一點感覺都沒有。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善表示，護理人員手很輕，施打時一點感覺都沒有。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善今早與縣府一級主管消防局長林文山、環保局長張喬維、地政處長黃凱達、勞工處長張世忠、新聞處副處長黃俊彥、縣府秘書及隨扈等10多名人員，前往台大醫院雲林分院施打 AZ 疫苗；張麗善說，縣府一級主管採分批施打，近日會有第二批人員前往施打疫苗。

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▲雲林縣長張麗善表示，護理人員手很輕，施打時一點感覺都沒有。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善今（14）日上午率十多名縣府一級主管前往台大醫院雲林分院施打 AZ 疫苗。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，這幾天施打狀況較踴躍，因疫情嚴峻所以呼籲在第一線的防疫人員儘速施打，尤其在考量自己健康狀況後再加上醫師專業評估無虞時，應該儘速施打，因為我站在第一線會到處拜訪或參與公益活動，可能會引起更多風險，所以為了避免交叉感染甚至風險增加。所以第一線防疫人員務必一定要儘速來施打。

張麗善分享，基本上第一劑施打後就能達到70%至80%防護力，8週後再打第二劑，相信中央政府能引進AZ疫苗無論在效率上安全性等方面都是做過嚴謹的評估，我想，個人的健康狀況經過醫師專業評估完，醫療院所也非常謹慎施打後30分鐘確定無不良急性反應才能離開，如果有發燒或休克等任何狀況，可在院所即時處理，大家應該安心來施打。

▲雲林縣長張麗善表示，護理人員手很輕，施打時一點感覺都沒有。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善今日上午10點半至台大醫院雲林分院報到，施打COVID-19疫苗。（圖／記者蔡佩旻攝）

衛生局長曾春美指出，第一批配送是2400劑，雲林縣施打COVID-19疫苗地點有台大醫院雲林分院斗六、虎尾院區、虎尾若瑟醫院、中醫藥北港附設醫院、雲林麥寮長庚、雲林基督教醫院、成大斗六分院及崙背、土庫、四湖衛生所，下週會再增加水林、西螺、古坑、二崙、麥寮等鄉鎮衛生所。其中土庫衛生所將特地加開週六上午班天，讓平日上班民眾可選擇疫苗施打時間。

▲雲林縣長張麗善表示，護理人員手很輕，施打時一點感覺都沒有。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善呼籲在第一線的防疫人員儘速施打，尤其在考量自己健康狀況後再加上醫師專業評估無虞時。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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