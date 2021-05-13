快訊／萬華清茶店群聚案足跡曝　雲林17人列自主健康管理

▲萬華茶藝館群聚案活動史公共場所活動史今日由中央正式公佈，《案1217、1220、1221、1247、1249、1252、1254》七人群聚足跡。（圖／翻攝自Facebook／中央疫情流行指揮中心）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內進入社區感染階段，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）日宣布《案1217、1220、1221、1247、1249、1252、1254》七人群聚足跡，曾於5月2日前往雲林東勢鄉開安宮、5月7日前往朝北港天宮，針對該足跡紀錄，雲林衛生局長曾春美表示，開安宮部分有17人列自主健康管理。

萬華茶藝館群聚案活動史公共場所活動史今日由中央正式公佈，雲林縣衛生局長曾春美表示，即便是今天才公開足跡，雲林縣針對廟宇及觀光地區周遭一直都有定期消毒，是已在第一時間均進行消毒，根據足跡紀錄，確診個案停留於雲林僅為大約時間，且進入廟宇必須戴口罩，民眾不需過度恐慌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

媒體詢問，會不會針對該足跡紀錄進行調閱監視器徹查是否有脫口罩等疑慮，曾春美表示，目前必須與業務單位先確認該案到底停留雲林多久，再進一步查證該個案是否有脫口罩、飲食之防疫破口疑慮。

曾春美進一步表示，截至13日下午15 時，雲林東勢鄉開安宮部分除完成寺廟內外環境消毒，將17人列自主健康管理。

▲雲林衛生局長曾春美表示，開安宮部分有17人列自主健康管理。（圖／記者蔡佩旻攝）





►Her今天推出「專櫃熱銷明星小物組」7選1，原價1960元，特價555元



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►萬華茶館確診女「接觸進香團39人」曾到鹿港竹安宮、芳苑普天宮午餐

►雲林怪叔叔持草刀嗆「砍幾個算幾個」 太極拳老人班「驚慌定格」

►防疫拉警報 「六房媽過爐」不遶境！信眾避免紅壇群聚

►雲林斗六2車對撞「黑車翻肚」 揪出2女駕駛都酒駕！