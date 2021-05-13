　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹狼慈善功德會總會長放重利　押人到父母面前暴打逼債代償

▲檢肅治平專案為一名自稱竹狼慈善功德會總會長34歲楊姓男子，將還不出錢的被害人從台中強押回到雙親家中於父母面前毆打，藉以要求其雙親代替償還。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲檢肅治平專案為一名自稱竹狼慈善功德會總會長34歲楊姓男子，將還不出錢的被害人從台中強押回到雙親家中於父母面前毆打，藉以要求其雙親代替償還。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警局查緝幫派組織犯罪，規劃黑道幫派掃蕩作為，出動警力276名，臨檢掃蕩轄內62個黑幫經營、聚合處所，針對影響轄內治安之幫派組合成員、聚眾鬥毆、暴力犯罪及非法槍、毒、詐欺等；日前查緝1名自稱竹狼慈善功德會總會長楊姓男子到案，另破獲詐欺犯罪組織集團34人，共拘提、逮捕超過60名犯罪成員。

雲林縣警局展現政府掃黑決心，此次專案行動共計檢肅治平專案目標1名，破獲詐欺犯罪組織集團34人，拘提、逮捕集團成員及暴力、槍枝、毒品等犯罪嫌犯共超過60人。查緝幫派組合成員3人、破獲妨害秩序案6件36人、槍枝犯罪案件2件4人、毒品案件10件12人、詐欺集團1件34人，車手6件6人、其他犯罪4件5人，並起獲改造手槍5枝、海洛因毒品8包、安非他命毒品25包、毒品咖啡包159包等贓證物。

▲檢肅治平專案為一名自稱竹狼慈善功德會總會長34歲楊姓男子，將還不出錢的被害人從台中強押回到雙親家中於父母面前毆打，藉以要求其雙親代替償還。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警局查緝幫派組織犯罪，起獲多把刀械、改造手槍5枝、海洛因毒品8包、安非他命毒品25包、毒品咖啡包159包等贓證物。（圖／記者蔡佩旻攝）

警方說明，檢肅治平專案為一名自稱竹狼慈善功德會總會長34歲楊姓男子，利用神明廟會活動，滲透廟會陣頭招募手下，透過放款高利貸及暴力手段逼迫被害人簽立本票牟利。

警方調查指出，楊姓男子去年底開始常在臉書發文從事社會公益，並自稱竹狼慈善功德會總會長，臉書大方貼出與某政黨黨主席一起吃飯、公祭、合照等文，利用廟會活動滲透陣頭招募手下，再以放款高利貸、暴力討債等方式逼迫被害人簽本票。

▲檢肅治平專案為一名自稱竹狼慈善功德會總會長34歲楊姓男子，將還不出錢的被害人從台中強押回到雙親家中於父母面前毆打，藉以要求其雙親代替償還。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警局查緝幫派組織犯罪，起獲多把刀械、改造手槍5枝、海洛因毒品8包、安非他命毒品25包、毒品咖啡包159包等贓證物。（圖／記者蔡佩旻攝）

楊男為首集團共7名成員，將還不出錢的被害人從台中強押回到雙親家中於父母面前毆打，藉以要求其雙親代替償還16萬元債務，加上每年高達18萬元的利息；警方詢後將該集團成員依組織犯罪、妨礙自由、傷害、重利等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

▲檢肅治平專案為一名自稱竹狼慈善功德會總會長34歲楊姓男子，將還不出錢的被害人從台中強押回到雙親家中於父母面前毆打，藉以要求其雙親代替償還。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警局查緝幫派組織犯罪，起獲多把刀械、改造手槍5枝、海洛因毒品8包、安非他命毒品25包、毒品咖啡包159包等贓證物。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣警察局長朱宗泰表示，秉持「除惡務盡、平穩治安」理念，發揮防制與打擊犯罪力量，向上溯源斷絕金流來源，澈底從源頭扼止犯罪，絕不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安，鎖定重點幫派首惡聚焦打擊，決不讓幫派滋擾社會秩序。

▲檢肅治平專案為一名自稱竹狼慈善功德會總會長34歲楊姓男子，將還不出錢的被害人從台中強押回到雙親家中於父母面前毆打，藉以要求其雙親代替償還。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警局查緝幫派組織犯罪成績斐然，副局長陳源輝說明案情。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

►Her今天推出「專櫃熱銷明星小物組」7選1，原價1960元，特價555元

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►大停電晚餐悲劇了！地方媽媽智慧大爆發　飯煮一半沒熟再煮成粥

►毒犯假配合攔查突導倒車衝撞　警開槍射輪胎！BMW衝進農田栽了

►雲林怪叔叔持草刀嗆「砍幾個算幾個」　太極拳老人班「驚慌定格」

►快訊／萬華清茶店群聚案足跡曝　雲林17人列自主健康管理

ET快訊
台電：停電損失「減免電費」！擬比照815大停電案賠償方案
全台大停電！為什麼連「手機訊號」都不穩　網友一句話解答
快訊／「獅子王」案確診者騙自行隔離　仍和父親同住可重罰百萬
獨／獅子會「蘆洲獅子王一日遊」曝光　夜訪萬華茶室加贈來來按摩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

分區停電刑事局中鏢！內外勤停擺　DNA資料、犯罪檔案靠一招無損

快訊／「獅子王」案確診者騙自行隔離　仍和父親同住可重罰百萬

外送員割喉林森北按摩女稱「進去離開都被打巴掌不爽」…法院收押

阿公店確診小姐男友酒駕遭逮　一採陰性...士檢全面消毒

全台無預警大停電　基隆18件電梯受困目前救出24人

竹狼慈善功德會總會長放重利　押人到父母面前暴打逼債代償

人妻驚見夫載辣妹！正宮怒嗆「把妳毀容」　最強小三正面對決

停電又停水！蔡英文發言…網友罵爆：廢話一堆！妳是否正在吹冷氣

蘆洲獅子王一日遊！夜訪茶室加贈按摩　網譏：根本防疫破口

金門小客車衝風水池！90度卡水面驚險墜落瞬間　推土機神救援

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

他靠「改變生活習慣」減下10kg 免運動也能告別大肚腩維持身材

瘦子入圍華語男歌手！戰歌王林俊傑.吳青峰　田馥甄等9年再搶歌后...周杰倫睽違4年入圍金曲

屏東餐廳砸10萬設「醫用隔簾」　防疫+用餐安心！網：像急診室

分區停電刑事局中鏢！內外勤停擺　DNA資料、犯罪檔案靠一招無損

快訊／「獅子王」案確診者騙自行隔離　仍和父親同住可重罰百萬

外送員割喉林森北按摩女稱「進去離開都被打巴掌不爽」…法院收押

阿公店確診小姐男友酒駕遭逮　一採陰性...士檢全面消毒

全台無預警大停電　基隆18件電梯受困目前救出24人

竹狼慈善功德會總會長放重利　押人到父母面前暴打逼債代償

人妻驚見夫載辣妹！正宮怒嗆「把妳毀容」　最強小三正面對決

停電又停水！蔡英文發言…網友罵爆：廢話一堆！妳是否正在吹冷氣

蘆洲獅子王一日遊！夜訪茶室加贈按摩　網譏：根本防疫破口

金門小客車衝風水池！90度卡水面驚險墜落瞬間　推土機神救援

楊昇達爆劉雨柔家「早晚都在啪啪啪」：體力太好！　真相曝光全笑翻

分區停電刑事局中鏢！內外勤停擺　DNA資料、犯罪檔案靠一招無損

手機記憶體總不夠用？5招教你釋放出更多空間：拍美照、載軟體

疫情升溫疫苗「打」氣大增　部立南投醫院單日預約數破300

徐凱希不忍了！　宣戰黑粉「你們真的惹錯人」：嘴我前準備好存款

林祖傑斷電慶生初體驗：上帝安排好的

統一球員超會盜壘　曾豪駒：我有10個陳晨威也會盜

興達電廠跳機停電事故解除　台南於13日晚上8時全數復電

全大運／王星皓400混破大會但未達A標　剩下唯一機會中正盃

百想／南韓典禮防疫怎辦？全場戴口罩、頒獎零交流　場地太大演員迷路

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

社會熱門新聞

即／興達廠跳電「事故原因」曝光

即／全台大停電！台中「紅綠燈全暗」

「萬華茶室」包廂內影片被曝光！　阿公玩超嗨

即／台北文山區國小「變電箱爆炸」！

割喉人魔落網！按摩女著內褲「血噴天花板」

中山樓鳳個工遭割喉慘死　竟是外送員熟客缺錢下殺手

即／「獅子王」案確診者騙自行隔離　仍和父親同住可重罰百萬

即／全台黑一片！北市內湖民眾受困電梯　警消搶救中

中和爆槍響8人逃散　警鎖定1車追緝中

五股17歲冷血少年殺人棄屍…5年後變「害羞早餐店員」

蘆洲獅子王一日遊！夜訪茶室加贈按摩

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

永大前董座涉內線　檢調13路搜索約談

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

更多熱門

相關新聞

大停電晚餐悲劇　網：飯煮一半沒只能煮成粥

大停電晚餐悲劇　網：飯煮一半沒只能煮成粥

今（13）日下午15時許全台傳出停電災情，國家級警報也大響，台電指出因一處超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠跳機。為確保電網安全，採取分區輪流供電機制。突如其來的停電傳出各式災情，雲林6件電梯受困所幸無人受傷，也有網友分享，媽媽來訊飯煮一半停電，只能煮成粥，網笑「晚餐悲劇」。

毒犯假配合攔查突導倒車衝撞　警開槍射輪胎

毒犯假配合攔查突導倒車衝撞　警開槍射輪胎

即／萬華清茶店群聚案足跡曝　雲林17人自主管理

即／萬華清茶店群聚案足跡曝　雲林17人自主管理

雲林怪叔叔持草刀嗆運動老人「砍幾個算幾個」

雲林怪叔叔持草刀嗆運動老人「砍幾個算幾個」

雲林口罩酒精出現搶購潮！上游廠商喊缺貨

雲林口罩酒精出現搶購潮！上游廠商喊缺貨

關鍵字：

竹狼慈善功德會雲林縣警察局黑道幫派掃蕩雲林

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台大停電！台北高雄爆災情

快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

快訊／快查電費單！全台C、D輪流停電

快訊／不只停電！樹林、板橋等地區「將停水」

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

即／桃園某國小「2小學生疑確診」！

即／興達廠跳電「事故原因」曝光

快訊／本土病例再增13例！

華航空服員爆打AZ疫苗後眼睛血栓

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

全台限電編組公開！分區停電「3組不影響」

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

更多

最夯影音

更多
高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台
吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面