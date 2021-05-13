竹狼慈善功德會總會長放重利　押人到父母面前暴打逼債代償

▲檢肅治平專案為一名自稱竹狼慈善功德會總會長34歲楊姓男子，將還不出錢的被害人從台中強押回到雙親家中於父母面前毆打，藉以要求其雙親代替償還。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警局查緝幫派組織犯罪，規劃黑道幫派掃蕩作為，出動警力276名，臨檢掃蕩轄內62個黑幫經營、聚合處所，針對影響轄內治安之幫派組合成員、聚眾鬥毆、暴力犯罪及非法槍、毒、詐欺等；日前查緝1名自稱竹狼慈善功德會總會長楊姓男子到案，另破獲詐欺犯罪組織集團34人，共拘提、逮捕超過60名犯罪成員。

雲林縣警局展現政府掃黑決心，此次專案行動共計檢肅治平專案目標1名，破獲詐欺犯罪組織集團34人，拘提、逮捕集團成員及暴力、槍枝、毒品等犯罪嫌犯共超過60人。查緝幫派組合成員3人、破獲妨害秩序案6件36人、槍枝犯罪案件2件4人、毒品案件10件12人、詐欺集團1件34人，車手6件6人、其他犯罪4件5人，並起獲改造手槍5枝、海洛因毒品8包、安非他命毒品25包、毒品咖啡包159包等贓證物。

▲雲林縣警局查緝幫派組織犯罪，起獲多把刀械、改造手槍5枝、海洛因毒品8包、安非他命毒品25包、毒品咖啡包159包等贓證物。（圖／記者蔡佩旻攝）

警方說明，檢肅治平專案為一名自稱竹狼慈善功德會總會長34歲楊姓男子，利用神明廟會活動，滲透廟會陣頭招募手下，透過放款高利貸及暴力手段逼迫被害人簽立本票牟利。

警方調查指出，楊姓男子去年底開始常在臉書發文從事社會公益，並自稱竹狼慈善功德會總會長，臉書大方貼出與某政黨黨主席一起吃飯、公祭、合照等文，利用廟會活動滲透陣頭招募手下，再以放款高利貸、暴力討債等方式逼迫被害人簽本票。

▲雲林縣警局查緝幫派組織犯罪，起獲多把刀械、改造手槍5枝、海洛因毒品8包、安非他命毒品25包、毒品咖啡包159包等贓證物。（圖／記者蔡佩旻攝）

楊男為首集團共7名成員，將還不出錢的被害人從台中強押回到雙親家中於父母面前毆打，藉以要求其雙親代替償還16萬元債務，加上每年高達18萬元的利息；警方詢後將該集團成員依組織犯罪、妨礙自由、傷害、重利等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

▲雲林縣警局查緝幫派組織犯罪，起獲多把刀械、改造手槍5枝、海洛因毒品8包、安非他命毒品25包、毒品咖啡包159包等贓證物。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣警察局長朱宗泰表示，秉持「除惡務盡、平穩治安」理念，發揮防制與打擊犯罪力量，向上溯源斷絕金流來源，澈底從源頭扼止犯罪，絕不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安，鎖定重點幫派首惡聚焦打擊，決不讓幫派滋擾社會秩序。

▲雲林縣警局查緝幫派組織犯罪成績斐然，副局長陳源輝說明案情。（圖／記者蔡佩旻攝）



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