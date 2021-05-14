呼吸就會釋放「病毒氣膠」！專家籲提高警覺：口罩一定戴好、戴滿

▲國立中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

新冠肺炎疫情擴大，世界衛生組織日前指出「氣膠」（亦稱：氣溶膠）為病毒主要傳染途徑。國立中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁指出，國外最新研究發現，口罩佩戴的密合度大幅影響阻絕病毒氣膠效率，呼籲社會大眾應提高警覺，注意佩戴口罩時的密合度，「一定要戴好戴滿！」

王家蓁表示，氣膠為懸浮於空中之為小液滴或顆粒物質，人們平時說話、唱歌、咳嗽、甚至是呼吸，都會釋放出許多大小在5微米以下的氣膠；因此當新冠肺炎患者在進行呼吸等動作時，體內的病毒即可透過呼氣氣膠釋放到環境中。

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王家蓁指出，各類最新研究結果促使世衛於今年4月30日正式承認氣膠傳播為新冠肺炎病毒主要傳染途徑，自疫情爆發以來，層出不窮的「超級傳播者」事件皆直指氣膠傳播為主要途徑，國外也發生多起在遵守社交距離、及佩戴口罩等防護措施下，依然導致醫護人員感染事件，經研究後歸因於氣膠傳播；而近期國內爆發多起群聚感染事件，導致社區傳播風險大幅提高。

「無症狀患者未佩戴口罩或任何防護措施下，氣膠傳播會成為主要感染途徑！」王家蓁說，已有研究指出，有相當高比例的新冠肺炎患者在檢驗確診時為無症狀、或僅有輕微症狀，且有超過5成感染是在感染者無症狀下導致傳染；面對國內疫情嚴峻的時刻，王家蓁特別提醒社會大眾應該提高警覺，尤其注意佩戴口罩時的密度，「一定要戴好戴滿！」

王家蓁說，以往大家誤以為氣膠傳播只會發生在遠距離，卻忽略了氣膠顆粒濃度實際上在離感染源愈近的距離才是愈高，且導致感染機率愈大。此外，德國馬克斯普朗克研究所團隊針對口罩密合度進行測試，發現當口罩表面空隙增加1%時，雖然對10微米微粒尚有近7成的過濾效率，其對於過濾小於2.5微米的氣膠效率卻減半；當口罩空隙增加至2%時，其過濾小於2.5微米氣膠微粒效率僅剩下完全密合時的1/3。

王家蓁提醒，除既有防疫措施外，加強佩戴口罩的密合度、加裝配有高效能濾網的空氣過濾淨化裝置、加裝紫外線空氣消毒裝置、避免到人多擁擠、通風不良的區域，將有助降低氣膠傳播的感染風險。