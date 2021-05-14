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政院紓困預算加碼至6300億　民進黨力拚5月底立法三讀

▲▼立法院院會 朝野黨鞭議場溝通協商 柯建銘 費鴻泰 江啟臣 羅致政 陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲政院拍板紓困預算再加碼至6300億，民進黨團力拚5月底前完成三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，行政院會13日再次拍板，將紓困預算加碼到6300億。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政14日表示，《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案預計18日排入程序委員會，民進黨團力拚在5月底前三讀通過。

行政院會13日通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，再次提高紓困振興特別預算上限至新台幣6300億元，並將特別條例期限延長至2022年6月30日，草案將函請立法院審議。

民進黨團14日上午召開黨團大會，總召柯建銘在會中裁示，對於行政院拍板紓困特別預算再加碼一案，如果朝野黨團有共識，就盡量在5月底立法院休會前通過，但如果5月底前來不及通過，則會召開臨時會處理。

羅致政會後受訪時表示，《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案最快18日排入程序委員會，預計21日院會就可以一讀付委，並且經過逕付二讀在5月底前三讀通過。

不過，羅致政也說，倘若《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》來不及在5月底前三讀通過，立法院則要召開臨時會，必須在6月底前完成三讀程序，這也會是臨時會的重中之重。

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