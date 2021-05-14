Say High音樂祭延期！基隆嶼登島上船人數減半　觀光巴士實名制

▲疫情升溫！防疫一體共體時艱，基隆觀銷處籲落實防疫措施。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

因應嚴峻疫情，防疫升級，基隆市政府觀光及城市行銷處，推行旅宿、觀光運具及風景區防疫措施，觀銷處長曾姿雯籲請業者落實各項防疫措施，基隆市東、西岸旅遊服務中心第一線服務同仁及值班志工皆佩戴口罩，並準備酒精供遊客消毒，同時宣導防疫措施，請大家善加配合，共體時艱。

為維護民眾安全，中央流行疫情指揮中心5月11日，已提升疫情警戒至第二級，考量新冠肺炎疫情發展影響，基隆市政府觀銷處原訂6月6日舉辦「夏日海派。基隆Say High」音樂祭活動及宣傳記者會，延期舉行。

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合法旅宿防疫方面，營業場所及公共場域，應確保民眾維持社交距離，全程佩戴口罩、使用隔板，並建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫措施；無法落實前述措施之場所，應暫停營業。必要時，將強制關閉休閒娛樂相關營業場所及公共場域。

基隆市政府觀銷處籲請旅宿業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔使用隔板；無法落實前述措施之業者，建議民眾外帶用餐。

▲合法旅宿防疫方面，營業場所及公共場域，應確保民眾維持社交距離，全程佩戴口罩。

風景區防疫方面，市府觀銷處已於13日請交通部觀光局北觀處，加強巡查基隆場域及落實防疫措施；北觀處業針對所轄據點，包含湖海灣餐廳、汫水澳餐車、情人湖旅服、和平島公園啟動消毒、出入口管制及實名制等防疫措施。

另外。基隆嶼每天登島人數及上船人數減半，並落實「名單實聯制」、於候船處及報到處定期清消，並要求相關人員及遊客均須佩戴口罩、勤洗手，相關從業人員協助顧客量測體溫、手部消毒等個人防護措施；導覽人員於船上及導覽解說時，加強宣導防疫措施，另實施船隻全面消毒及上船人數減半、採梅花座方式，保持社交距離，以維安全。

▲基隆觀光巴士行駛結束後由公車處安排消毒作業。

此外，搭乘基隆觀光巴士採行實名制，旅客上車時需配戴口罩；發車前，由隨車服務人員測量旅客體溫並針對雙手噴酒精消毒，行駛結束後由公車處安排消毒作業；台灣好行濱海奇基線，由值班站管人員管控，各車輛管理站配有酒精及口罩，駕駛員執勤中配戴口罩及要求車輛清潔人員，針對座椅扶手、握環等至少每8小時清潔消毒一次。

觀銷處處長曾姿雯提醒大家，觀光旅遊各項防疫措施全面升級，民眾無論是旅宿、搭乘觀光巴士或是到風景區之際，都應佩戴口罩、勤洗手消毒，配合業者落實各項防疫作為，保持社交距離，以維你我安全。

▲基隆嶼每天登島人數及上船人數減半，並落實「名單實聯制」。

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