疑為確診者足跡！高雄某健身房急貼「停館公告」　網驚：原來是這間

▲健身房停館公告。（圖／翻攝臉書）

記者陳韻如／高雄報導

本土疫情持續延燒，高雄小港區也傳出有人確診！據了解，確診者疑似曾到過運動會館，消息一出，讓網友人心惶惶。正巧，小港就有一家健身房14日凌晨貼出停館公告，表示目前全館暫停營業，進行全館消毒等，此公告一出，網友立刻跑到貼文下詢問，「原來是這間？」但並未獲得回應，而目前高市府衛生局也表示，一切待指揮中心說明為準。

這波本土疫情延燒到高雄，小港區傳出有人確診，且確診者到過運動會館，另外還有住在同棟大樓的2名大學生也被列為居家隔離對象，而接觸者約162人，目前全被列為居家隔離對象。

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▲▼網路瘋傳小港區有人染疫。（圖／翻攝自臉書）

此外，高雄小港臉書社團13日晚間瘋傳有人染疫，「小港地區某室內運動有人中獎，有人要是會員，不要再入內運動，說太明會不會被告」。有民眾則在底下留言：「是真的，已經有人被衛生局告知14天居家隔離了。」但也有人說：「有證據嗎？建議你不要製造恐慌」、「你這個真的會被請去警察局的…」。

然而，小港區一家健身房就正巧在14日凌晨發布停館公告，「配合衛生所防疫政策，即日起停止營業進行全館消毒，以及防疫隔板施作，預計將在5/18恢復營業，會籍權益將一併延後，不會讓會員有損權益，請各位會員配合，造成不便，多多見諒」。

此公告一出，就有網友到貼文下方留言詢問，「原來就是這間？」另外也有網友急著分享出去。對此，高市府衛生局表示，一切待指揮中心說明為準。

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