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飛機杯控住國小旁！杯杯用完3丟校園老師怒　不想家人知內情

▲桃園市黃姓男子去年10月起三度將使用過飛機杯丟棄在住家附近的學校內，校方調閱監視畫面察覺是黃男所為報警處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子去年10月起三度將使用過飛機杯丟棄在住家附近的學校內，校方調閱監視畫面察覺是黃男所為報警處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區某學校去年10月起在校園內發現被丟棄使用過的飛機杯，老師擔心被學生撿拾把玩，一再隱忍未報警，但狀況連續發生3次後怒而報警處理；八德警分局調閱學校附近監視畫面查出是黃姓男子所為，依散布猥褻物品罪嫌送辦，桃檢認為，被查扣飛機杯外觀未裸露三點，無呈現猥褻畫面，亦未影響社會風化之物品，檢方以罪嫌不足為由偵結黃男予以不起訴處分。

檢警調查，29歲黃姓男子被查出涉嫌將使用過的飛機杯，丟棄在住家附近校園圍牆內，時間則分別在去年10月20日上午7時、11月4日中午與11月27日晚間11時許，校方三度發現後向八德警分局報案處理。

八德警分局調閱監視器畫面查出黃男涉嫌散布猥褻物品，通知黃男到案說明，黃男坦承使用過後將飛機杯裝入盒子內，因不想丟進家中垃圾桶被家人發現，所以裝入盒子丟棄住家附近校園圍牆內，但否認有散布猥褻物品犯行。

桃檢檢察官偵訊後審酌，刑法所謂猥褻物品者，係客觀上足以刺激或滿足性慾，其內容可與性器官、性行為及性文化之描繪與論述連結，且須引起普通人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化之物品；警方查扣物外包裝刊有女子衣著性感圖片，但未裸三點且亦無呈現性交或猥褻畫面之舉動，內容物具男人性器官之模型外觀，且經黃男使用，惟能否直接聯想商品使用進而刺激或滿足性慾，引起一般人羞恥及侵害性的道德感情堪慮，檢方偵結以罪嫌不足予以黃姓不起訴處分。

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