中山高變換車道失控追撞翻覆　白休旅突遭撞打橫釀2傷送醫

▲鄒姓男子13日深夜開車行經國道1號南下桃園路段，突然失控追撞前車翻覆，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國道中山高南下50.5公里處桃園路段13日晚間發生追撞側翻車禍，國道一大隊指出，鄒姓男子疑似變換車道不慎失控追撞前方轎車側翻，被追撞轎車打橫在中線車道，事故發生後，2名駕駛都有受傷但意識清醒自行脫困，經酒測後均無酒精反應，2人送醫治療後均無大礙，事故原因仍由警方調查中。

國道一隊表示，13日晚間10時05分許，44歲的鄒姓男子開車行經中山高南下50.5公里處，突然失控追撞前方白色轎車，導致鄒男駕駛轎車側翻在中線車道上，楊姓女子駕駛的黑色轎車被衝撞後打橫停在中線車道，事故發生後，2人都有受傷但均自行脫困。

▲鄒姓男子13日深夜開車行經國道1號南下桃園路段失控追撞前車翻物，被撞白色轎車打橫在中線車道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於2名駕駛都有受傷，桃園市消防局派出2輛救護車到場，其中鄒姓男子因眼部被擠壓受創，送往部立桃園醫院後因無法處理改送林口長庚醫院治療，楊姓女駕駛也受傷送往部桃治療，警方為2名駕駛進行酒測，酒測值均為零，至於肇事原因仍由警方調查釐清中，這場事故也造成後方嚴重圍堵數公里，直至晚間11時許才逐漸恢復正常通行。

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