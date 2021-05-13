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桃園市某國小緊急停課、家長忙接送　校方：確診學生12日就沒來

▲桃園市某國小13日傳出緊急停課，大批家長趕忙至校門前接送學生。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市某國小13日傳出緊急停課，大批家長趕忙至校門前接送學生。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某國小13日驚傳學生確診，校方上午緊急宣布停課，大批學生家長趕往學校接學生下課。校方表示，昨晚接獲教育局通知後，清晨已召開緊急會議決議停課14天，學生課程改為線上教學方式替代；有學生家長透露，看到手機跳出跑馬燈顯示桃園有學校緊急停課，後來接獲老師通知立刻趕到學校接小孩，希望疫情不要再擴散。

桃園市某國小13日上午驚傳有學生確診，校方指出，6年級學生12日就已沒來學校上課，昨晚校方接獲市府教育局通知，一早環保局派員在全校進行消毒作業，校方緊急開會決議停課14天至月底，課程部分則改採線上教學，其他無法線上教學課程則再行討論決定。

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據指出，該校確診學生的父親是獅子會會友，曾出席新北市五股獅子會餐敘疑遭染疫，包括妻子與女兒都確診，目前次女尚未傳出確診，但仍居家隔離中。

徐姓學生家長說，他女兒是該校4年級學生，上午10時許接到安親班訊息通知，後來他在公司看到電視新聞跑馬燈，得知女兒就讀學校疑似有確診，未久接獲教師通知到校接女兒返家，想詢問教師，但教師忙著回其他家長電話，接下來有14天女兒停課要自主健康管理，女兒對於可在家14天顯得很高興，家長則說，別高興太早，有很多評量要寫。

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