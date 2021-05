20歲女星遭「誘上車性侵」竟坐牢！淚控富豪惡行　重獲自由大復仇

Tycoon Heng Sear requests for postponement of time to respond to Mean Pich Rita’s attempted rape https://t.co/ikK1seQsAy

記者吳美依/綜合外電報導

柬埔寨女星匹琪莉塔(Mean Pich Rita)遭富豪韓席爾(Heng Sear)控告傷害和盜竊罪,8日慘遭拘留。但她13日出庭時指控,韓席爾將自己誘騙上車性侵,竟還「惡人先告狀」,把受害者送入牢裡。女方如今暫獲保釋,並決定「硬起來復仇」提告。

《金邊郵報》等外媒報導,匹奇莉塔11日現身金邊市法院淚訴,自己和富豪曾有一面之緣,對方某日透過通訊軟體Telegram聯絡,宣稱疫情結束後要邀請她主持節目,之後卻不斷匯錢、買禮物甚至傳送私密影片。

匹奇莉塔表示,富商4日藉故約出來見面,強迫她上車,並以手槍威脅發生性關係。她設法掙扎逃脫後,沒有告訴任何人,「如果我沒辦法打開車門,他可能會在車裡性侵我,或者載著我去旅館。我當時非常驚慌,害怕他可能開槍射我」,未料竟反而被指控犯罪。

The Phnom Penh Municipal Court has released on bail TV personality, Mean Pich Rita requested by Samdech Techo Hun Sen’s lawyers after her arrest over alleged theft. https://t.co/I3oc3xwIPG