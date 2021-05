恆河旁詭異沙堆...近看「全是屍體」！病歿破25萬人連木柴都不夠用

▲恆河的岸邊出現多個屍袋被埋進沙堆中。(圖/翻攝自推特)

記者王佩翊/編譯

印度病歿人數飆破25萬人,光是12日就新增34萬8421例確診、4120起死亡,當地火葬場根本無法消化大量的病歿者,導致部分家屬將染疫者的遺體用布包裹後,直接丟進恆河裡。事實上,在最近數日已有許多人在恆河岸邊發現數十具被沖刷上岸的病歿者遺體,如今竟還出現將遺體直接埋在河邊沙堆的情形。據悉,目前已有官員到場處理。

根據《新德里電視台》報導,印度恆河多處岸邊日前出現大量屍體被沖刷上岸,沒想到近日又在兩處恆河的岸邊發現多具屍體被埋在河邊的沙子裡。據悉,這些屍體都包裹著黃橘色的布。從民眾拍攝到的畫面可以看到,現場的屍體十分有秩序地排列在沙堆中。

Dead bodies found buried in sand near river Ganga in UP's Unnao



"Our team has found buried bodies in an area far from river. Search being conducted for more bodies in other areas. I've asked team to carry out inquiry. Action will be taken accordingly," said DM (12.05) pic.twitter.com/qFT1tpfsjH