醉女叫客房服務陷昏睡醒來「床上有血漬」　商旅副理進房5次挨告

▲被害人因為泥醉被用輪椅推進商旅房間後，指控商旅副理涉嫌趁機性侵。（示意圖，非本案當事人／免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北1名女子因為酒後泥醉，被朋友用輪椅送到商務旅館休息，睡到中午叫客房服務，吃喝泡麵、柳橙汁後又陷入昏睡，再醒來發現胸罩被掀開，床上有血漬，怒控送餐點的趙姓商旅副理涉嫌趁機性侵，台北地檢署調查，趙男前後5次進房，最久1次5分多鐘，被害人下體因生理期有血液，但未驗出趙男DNA，因此以嫌疑不足為由，處分不起訴趙男。

被害人提告指控，她在2019年8月24日上午8點多，因為喝到爛醉，由朋友和酒店少爺陪同到台北市林森北路上的商旅投宿，少爺用輪椅把被害人推進房間後，留下她1個人休息到11點左右，打電話請櫃檯送個泡麵和水，接電話的剛好就是趙姓副理。

▲被害人說很渴想喝水，但是商旅副理連送柳橙汁、咖啡，最後才送來礦泉水。（示意圖，非本案當事人／pakutaso）

結果趙男送泡麵進房間，搭配的飲料不是水，而是柳橙汁，被害人因為實在很渴，還是希望有水喝，趙男再送了1杯咖啡，第3次才送了寶特瓶裝的礦泉水，被害人說喝完水大約1、2小時，有男的沒敲門就進房，把她穿的短牛仔褲連同內褲脫到腳踝，之後被害人就沒有意識，想來發現胸罩被掀開，旁邊床鋪上有血漬。

被害人跟正好打電話來的朋友說，可能被趙男趁酒醉時性侵了，朋友衝到商旅找趙男理論，錄下趙男道歉的對話，被害人則到醫院驗傷，尿液中驗出含有FM2成分的安眠藥劑代謝物。

趙男到案表示，他是基於職責去寬心客人，因為被害人住時是沒有意識的，且商旅沒有提供送泡麵的服務，但是被害人說身體不舒服，他為了追蹤被害人身體狀況，避免有客人發生憾事，才會進入房間，且進去的時間很短，根本沒有充裕時間性侵。

▲檢察官調查商旅副理基於職責進房5次，最久5分多鐘，但門是開著的。（圖／取自免費圖庫pexels）

檢察官調查認為，的確無法確認被害人何時服用或誤食藥物，不過驗傷結果俺是，被害人全身都沒有明顯外傷，下體、指甲等處都沒有採集到趙男的DNA，另外陰部內都是血液，則是因為剛好被害人月經第2天。

至於趙男前後進入房間5次，分別耗時32秒、20秒、1分3秒、2分7秒、5分33秒，最後一次進房花的時間最久，但當時剛好在隔壁房打掃的清潔人員在警局作證，她因為要拿推車上的消耗品而回到走廊時，有看到被害人的房間門沒關，聽到2人對話，也知道趙男要拿水進去給被害人，檢察官認為全案查無趙男涉嫌性侵的事證，處分不起訴。

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