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快訊／板橋某國中生確診　侯友宜：有疑慮的已隔離「消毒擴增補習班」

政治中心／綜合報導

本土疫情持續蔓延，新北市板橋某國中一名三年級學生因發燒，前往板橋某醫院採檢後確診，目前2個班級共54名學生停課。對此，新北市長侯友宜表示，「該匡列的都已經匡列居家隔離」，昨天消毒作業也擴充至補習班。

▲侯友宜視察消毒。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜視察消毒。（圖／新北市民政局提供）

侯友宜上午視察全市24H大消毒前受訪表示，對於板橋某國中的案例，新北市完全掌握狀況，至於與該個案相關的疑慮，都已匡列居家隔離，被匡列的學生將於5月29、30進行補考，消毒也擴張到補習班，昨天已經清消完畢，已做好萬全準備，不會影響其他考生權益。

校方教務主任表示，教育部有研擬相關補考措施，若在15、16日（會考日）被隔離、居家檢疫的考生，若居家隔離期滿，可在5月29、30進行補考。至於消毒作業，在防疫期間，校園環境清消一直持續進行，防疫也相當嚴謹，其他最新疫情訊息依照指揮中心為準。

該校校長上午表示，尚未接獲中央與上級單位通知，根據以往演練，已請該班同學今天不用出門。教育局表示，接獲學校疑似個案訊息後，昨晚隨即完成全校校園內外消毒工作，維護師生健康。所有疫情相關訊息均由中央疫情指揮中心發布為準。

衛生局表示，衛生局若接獲指揮中心通報，會立即啟動相關防疫措施，包括外部環境清消及疫調追蹤，所有疫情相關訊息均以指揮中心發布為準。

▲侯友宜視察消毒。（圖／記者羅婉庭攝）

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