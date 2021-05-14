「採檢人潮爆10倍」塞滿急診室！病人坦承1句話...讓醫師超挫

記者周亭瑋／綜合報導

繼蘆洲前獅子會長1傳19人、羅東遊藝場群聚，北市和平醫院昨晚接著爆出2確診，讓民眾人心惶惶，胸腔重症醫師蘇一峰就指出，急診室如今被採檢人潮塞爆，更有患者透露，曾與確診者聚會吃飯，讓他們超挫，立刻提高戒備。

▲蘇醫師表示，急診室被採檢人潮塞滿。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃彥傑攝）

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國內疫情在這幾天進入社區感染階段，政府、各機關嚴陣以待，社會也瀰漫緊張氛圍，拉高防疫措施。醫師蘇一峰今在臉書直呼，「急診塞爆，疑似病人需要採檢，採檢量是平常的5到10倍，恐慌採檢人潮湧入塞爆急診，值班的急診室醫護人員辛苦了。」

▲北市萬華區進行大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

時隔1小時，蘇一峰再發文透露，有患者表示，「與確診者一同聚餐吃飯，日前有呼吸道症狀。」一席話讓醫護們警鈴大響，立刻將該名患者收住隔離病房，並等待報告結果。

而網友們也湧入留言區，表示「相關醫療人員辛苦了」、「謝謝您們的付出」、「所有醫護前線人員辛苦了」、「辛苦了！每位堅守在自己崗位的醫護人員，希望大家在照顧病患的同時，也要多照顧自己」、「真心期望政府加快檢驗能量，並且像得來速一樣，才能追上現在的疫情，不然急診會先垮」。