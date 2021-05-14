防疫巴士一車只載10人！比梅花座還嚴格　和平醫院22名醫護急送隔離

▲北市萬華區爆發茶室群聚感染，和平醫院急診被證實日前收治確診者入院，一早出動防疫巴士載送須隔離的醫護人員 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君、黃凱翊／台北報導

中央流行疫情指揮中心13日晚間宣布，北市和平醫院急診收到2名病患，住院3天後出現喘氣、發燒等症狀，胸部X光出現肺炎，採檢後確診。14日一早將用兩台防疫巴士急送22位急診的醫護同仁，將他們載往防疫旅館隔離。

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《ETtoday新聞雲》記者現場直擊，早上10點防疫巴士已經到現場，防疫人員先在車上進行消毒，駕駛座旁用透明塑膠簾區隔起來，力求將疫情控制下來。防疫巴士司機表示，車上座位將會採一人一排，中間彼此相隔一排才會再坐人，「比梅花座更嚴格」，每台只會坐10位須隔離的醫護人員，共有兩台防疫巴士會出動，出車前都已消毒，已做好萬全準備。

14日一早10點10分左右，由一名護理師帶領，需要隔離的人員大包小包陸續走上防疫巴士，每人臉上都戴著口罩，神情嚴肅不發一語，第一台防疫巴士只有大約7至8名醫護人員上車。接著約12人陸續搭上第二輛防疫巴士，有人看似心情不錯，還和帶領的護理師揮手致意，也有人一路低頭快步上車，在上車時，車旁的護理人員都會提醒上車須採間隔座位乘坐，院方表示，一切交由指揮中心回應。

▲▼醫護人員在一名護理師帶領下陸續上車 。（圖／上圖記者蔡玟君攝，下圖攝影中心攝）

▲ 防疫巴士司機全身穿好防護衣並戴好口罩帽子護目鏡。（圖／記者李毓康攝）

▲車上座位將會採一人一排，中間彼此相隔一排才會再坐人，「比梅花座更嚴格」 。（圖／記者李毓康攝）

據了解，雖然事發在和平醫院，但北市府目前評估，暫時不會採封院的做法；而面對這次的疫情擴大，不同於過去只使用防疫計程車，在這次的防疫應變措施，直接啟用能載運大量乘客的防疫巴士，預計在14日上午10點出動，將負責急診的22位醫護同仁載往防疫旅館隔離，北市府過去預先設置的「警消醫護加油站」，在這次的疫病危機也會發揮作用。

台北市政府發言人陳智菡晚間也表示，目前與確診者有接觸的病患、醫護人員，都已經匡列，依防疫醫師疫調結果，進行後續防疫作為，密切接觸者已經完成採檢，病人移至負壓隔離病房繼續治療，其他需要居家隔離的，部分已送往劍潭活動中心隔離，部分在醫院隔離，明天轉送防疫旅館。至於需要自主管理的，警消醫護休息棧也都準備接受入住。

陳智菡指出，現階段規劃住院病患「只出不進」，出院者需先檢驗並做後續追蹤關懷。急診環境清消中，暫停營業，門診已由環保局完成全面清消，並與住院、急診區區隔，原則上只接受已經預掛的病患。