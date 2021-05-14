快訊／5萬外勞恐成萬華破口！柯文哲下「特赦令」： 來篩檢不會把你抓起來

記者陳家祥／台北報導

北市和平醫院13日晚間爆出2例確診個案台北市長柯文哲深夜緊急前往了解後，14日上午再與衛福部長陳時中緊急開會商討應變對策。由於萬華地區人流複雜，台北市長柯文哲說，他很擔心的是5萬名沒有身份證的外勞，他會提供這些人「特赦令」，不會因就醫而遣送回國，來篩檢不會把你抓起來，希望外勞配合防疫檢查。

對於緊急設置4個快篩站，柯文哲表示，萬華和平、中興、西園原本就有設快篩站，另外剝皮寮按照中央建議加設快篩，但需要時間準備，下午4點執行，從早上8點做到晚上12點。

至於建議哪些人需要快篩，柯文哲表示，4月15日之後有到萬華茶藝館工作人員、顧客；因發燒上呼吸道症狀的民眾，以及其他地區民眾到萬華後發生上呼吸道症狀，就要來做篩檢。他也強調，萬華的遊民、外配弱勢族群，市府都會處理。

另外，柯文哲也特別強調，他也很擔心的是5萬名沒有身份證的外勞，針對沒有身分證的外籍勞工來篩檢，他會提供這些人「特赦令」，不會因就醫而遣送回國，「來篩檢不會把你抓起來」。

陳時中在跟柯文哲聯手召開的記者會上也表示，近來疫情相當嚴峻，這次疫情傳播力量大，處在位置相對複雜，這次跟北市府做好準備，大家共同抗疫，目標在精準疫調社區抗疫，和平風險清零討論雙方達成共識，未來會一步步往前走，希望能盡速把風險降至最低，遏止社區風險，減少重症個案。