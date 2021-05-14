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社會 社會焦點 保障人權

汐止16歲少年被嗆聲！秒Call快打11煞追砍　2男逃命頭背濺血

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止區在14日凌晨0時許，3名男女搭車到保長路16巷口時，突然遭另外11名惡煞持刀棍襲擊，造成2名男子分別頭部遭到重擊，另一人則是背部遭人砍殺，所幸警消緊急將人送醫暫無生命危險，警方已循線帶回6人到案說明。

警方調查，28歲的謝姓、陳姓男子與31歲的林姓女子，14日凌晨0時許搭小黃在汐止區保長街下車，下車後與正在路邊聊天的16歲許姓少年等4人起口角，許少等人竟叫7人支援，砍殺謝姓男子背部數刀，陳男則身上多處挫傷。

▲▼3名男女酒後下小黃，其中1男與路邊少年發生衝突，慘被11人追砍中刀。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲3名男女酒後下小黃，其中1男與路邊少年發生衝突，慘被11人追砍中刀。（圖／記者邱中岳翻攝）

警消獲報後到場，將傷勢嚴重的謝姓、陳姓2名男子送往汐止國泰醫院救治，所幸經過搶救後暫無生命危險，警方也展開追查涉嫌砍人的11名嫌犯，並在2小時內先帶回許姓少年等4人，另外又陸續帶回2人，其餘人等已掌握身分追查。

警方表示，當時謝姓男子等人下車後，謝男疑似有喝酒與正在聊天的許姓少年發生口角，許少等4人與謝、陳發生肢體衝突，但是離開後許少等人心有不甘，隨即找來7人支援，並當街追砍謝、陳2人。

警方事後在2小時內帶回許姓少年等4人，又陸續帶回2人偵訊，其餘5人也掌握身分持續追查，警方全案將依照殺人未遂、妨害秩序以及傷害等罪嫌方向偵辦。

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