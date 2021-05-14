以巴準備開戰！14F高樓「炸爛崩解」變平地　公車燒成火球剩骨架

Israel Airforce bombs Al-Sharouk towers in Gaza, where Hamas used the parking basement to store rockets…. pic.twitter.com/bnxfVJNawP — C.S.N. Iyer (@iyerchandrru) May 12, 2021

記者吳美依／綜合報導

以色列軍隊已攻入加薩走廊，對巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）展開軍事行動，雙方瀕臨全面開戰，美國也正努力協調，希望停止暴力。社群媒體上流傳的影片顯示，加薩走廊的「Al-Sharouk塔」遭到以軍轟炸，14層高樓化為平地；以國城市霍隆（Holon）一輛公車也遭哈瑪斯擊中，在大街上化為火球熊熊燃燒。

獨立媒體《中東之眼》報導，以軍12日派出一架F-16戰機發射9枚導彈，炸毀「Al-Sharouk塔」。官員指控，雖然該建物內有許多媒體、商家和住宅，卻被哈瑪斯作為軍事用途，因此才會展開攻擊。但《巴勒斯坦通訊社》報導指出，「除了造成破壞、傷害人民以外，轟炸高層建築物的行為沒有明確原因」。

VIDEO: Bus hit by rocket fired from Gaza in Israeli city of Holon near Tel Aviv. pic.twitter.com/P3n9bfCm6B — Avi Mayer (@AviMayer) May 11, 2021

霍隆距離以色列第二大城特拉維夫市（Tel Aviv）不遠，民眾正在大街上行走，卻突然傳來巨大爆炸聲與大火，竟是路邊一輛公車遭火箭砲擊中。以色列《新消息報》報導，軍方證實，哈瑪斯發射「數百枚中的其中一枚」導彈擊中無人乘坐的公車，導致3人受傷，包括一名5歲女孩、一名30歲女性和一名50歲男性。

此外，哈瑪斯武裝份子11日也發射火箭砲，擊中亞實基倫（Ashkelon）一座石油設施，相關單位緊急將燃料轉移到其他廠址，消防部門耗費25小時終於撲滅火勢。但公衛環境官員12日仍指示，居民應避免長時間待在戶外，以免吸入刺鼻煙霧。

▲以色列與巴勒斯坦衝突持續延燒，外界擔心恐怕全面開戰。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／路透）



以色列總統李佛林（Reuven Rivlin）批評，該國阿拉伯領袖保持沉默，簡直等同於「鼓勵撕裂社會」、「支持恐怖主義和暴動」。他說，以色列「必須採取強硬手段追捕暴動者，重建我們所有人的安全與秩序，同時毫不妥協地對抗來自加薩走廊的恐怖主義」。

美國總統拜登13日呼籲雙方停止暴力行為，並透露政府正在努力協助恢復中東平靜。國務卿布林肯（Antony Blinken）12日也與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）通話。

儘管如此，美方卻表示，阿巴斯似乎無法，也不願遏止哈瑪斯的攻擊行動，因此只好轉而接觸一些阿拉伯國家，要求施壓遏止暴力。官員認為，暴力活動即使沒有加劇，也還會持續好幾天。

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