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以色列部隊攻入加薩走廊！半夜轟炸影片曝光　衝突釀27童亡

▲▼以色列對加薩走廊發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列對加薩走廊發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

以色列軍方今天表示，以色列部隊已進入加薩走廊，持續對巴勒斯坦伊斯蘭團體哈瑪斯（Hamas）進行軍事行動。加薩走廊過去數天已有超過100名巴勒斯坦人死於以巴軍事衝突。

法新社報導，以色列軍方發布簡短訊息表示：「以色列的飛機和地面部隊正在加薩走廊（Gaza Strip）發動攻擊。」

軍方發言人康里克斯（Jonathan Conricus）證實以色列軍人已進入加薩。

加薩走廊受哈瑪斯集團統治。根據加薩衛生部，境內自10日起已有103人死亡，其中包括27名孩童與11名女性，另有580人受傷。

以色列境內10日起也有7人喪命，包括1名6歲孩童，還有火箭射中民宅。

以色列軍方昨天稍早表示，他們的戰機「空襲哈瑪斯恐怖組織情報總部的軍事建築群」。根據軍方聲明：「空襲期間有數十名哈瑪斯間諜在建築群內。」

昨天晚間，加薩走廊又朝以色列南部沿海城市阿什杜德（Ashdod）、阿什克隆（Ashkelon），還有以色列中部的班古里昂機場（Ben Gurion）機場附近，發射了數十枚火箭。

另一方面，以色列軍方表示，昨天有3枚火箭從黎巴嫩境內朝以色列北部發射，但最後落入地中海，未造成損失或傷亡。貝魯特（Beirut）當局未立即對這起罕見事件置評。

路透社報導，以色列2006年曾對黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）游擊隊發動戰爭。真主黨在黎巴嫩南部具影響力，且擁有先進火箭。但這條邊界此後大致平靜。

黎巴嫩境內的小型巴勒斯坦派系也曾零星對以色列開火。

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