以色列「地面部隊」加入戰線！衛報曝最新軍情　加薩走廊砲火持續

▲以色列對加薩走廊發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

以巴瀕臨全面開戰，以色列軍隊今（14）日宣布，「空中與地面部隊目前正在攻擊加薩走廊」，稍後又補充說明，上述2軍種「正在加薩走廊針對目標展開空襲」，似乎暗示此舉並非入侵。但《衛報》指出，以軍可能在伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）控制的領土上展開地面行動，預計14日將計畫提交給政治領袖批准。

《衛報》指出，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾說，「只要有必要，這個任務就會繼續下去」。軍方已經召集7000名預備役軍人，告知部隊「準備戰鬥」，並要求所有作戰部隊銷假。

加薩（Gaza City）14日再遭空襲，市郊半夜傳來震耳欲聾的爆炸聲，紅色火焰照亮天空，建物不斷搖晃，民眾驚恐尖叫，哈瑪斯不久後也發射火箭砲反擊。

▲以巴衝突未減緩解，即使在開齋節期間依然持續轟炸。（圖／路透）



雖然現在正值開齋節期間，雙方砲火卻未見減緩，以國空軍持續空襲，哈瑪斯也不斷發射火箭砲，加薩走廊、邊境周圍城鎮沒有以往過節熱鬧氣氛，顯得十分冷清。

與此同時，以色列各地也爆發族群衝突，從北部的提比里亞（Tiberias）至南部的貝爾謝巴（Beersheba）都通報毆打、刺傷、槍擊、縱火等案件，超過400人被捕，也引發反對派批評聲浪。

以色列政治領袖13日坦言，國內猶太與阿拉伯族群的街頭暴力，恐怕構成更大威脅。納坦雅胡說，「我們別無選擇，只能透過堅決使用武力，恢復法律和秩序」；總統李佛林（Reuven Rivlin）也表示，「內戰對於我們生存構成的威脅，遠超過所有外部危險」。

以軍宣稱，哈瑪斯10日以來射出1700多枚火箭砲，1/3落在加薩境內，其餘大部分被鐵穹防禦系統（Iron Dome）抵禦。衝突爆發至今，以色列累計7人死亡，包括2名兒童；巴勒斯坦103人喪命，其中至少27名孩童。

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