板橋某國中傳學生確診！家長急接小孩回家…校方出面說明：已消毒

記者陳豐德、戴若涵／新北報導

新冠肺炎疫情持續延燒！桃園、宜蘭等地都有學校受到疫情影響停課，新北市板橋區也傳出一名國三學生確診，引發家長擔憂。據了解，該校有國三生遭匡列採檢，導致人心惶惶，不少家長得知訊息後，緊急趕往學校接小孩回家，稍早該校學務主任出面表示，針對疫情相關訊息，均以中央疫情指揮中心消息為主。

▲▼板橋某國中驚傳有學生確診，該校主任出面說明。（圖／記者陳豐德攝，下同）

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新北市板橋區某國中13日晚間傳出，有老師在群組中緊急通知國三2班級學生停課、暫時不出門，引發外界關注。據了解，有國三學生被匡列採檢，很多家長14日上午接獲消息後，隨即趕到學校帶小孩回家。而國中會考即將在本周末登場，一名國三學生在媽媽的協助下，扛著一大疊書籍回家，透露別班疑似有被匡列採檢，怕會有群聚感染。

該國中學務主任14日上午9時50分出面說明，表示上午來接國三學生回家的家長人潮，是「一般正常狀況」，有些家長在會考前會做一些事前準備；至於國一、國二學生家長來接孩子，則是平常學校的機制，若有學生身體不舒服就可以填假單回家，也有可能是家長看到相關訊息擔憂，才會引起這樣的現象。

面對記者提問，校方是否有緊急通知2班共54名學生停課、老師是否在校方指示下通知學生、是否有進行大消毒，該校學務主任均回應，與疫情相關訊息，均須等待上級單位指示，僅透露13日晚間有進行消毒，但又強調疫情期間都有在消毒，對於一切傳聞採取不證實、不說明的態度。