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LIVE／柯文哲急追「萬華阿公店」出入名單　下令172家關門3天

記者袁茵／台北報導

台北市萬華區12日爆出2確診，2人分別在萬華茶藝館、清茶館工作，使北市萬華分局11日晚間前往特殊營業場所進行臨檢，並調閱監視器查看出入清茶館人流，進行名單查核；而台北市長柯文哲13日下令，萬華區由萬華分局列管的172家飲酒店，從即日起停業3天配合疫調跟清消，詳細規範將於下午3時30分召開北市防疫應變記者會說明，由《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲▼台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

台北市政府12日晚間表示，因12日有2起萬華區確診案例，自11日晚上開始，北市萬華分局均前往特殊營業場所，進行臨檢與防疫宣導；且為迅速匡列接觸者，警方並調閱監視器查看曾出入清茶館人流，並針對從業人員進行名單查核，以加速疫調。

面對北市萬華出現2名確診者，柯文哲13日上午7時30分召開晨會，一直到10時才結束。面對大批媒體提問防疫相關問題，柯文哲僅表示，會議才剛結束，現在他們還是先去萬華分局，先下達命令，下午3時30分會再開記者會詳細說明處理方式。

而台北市副市長黃珊珊則於11時在萬華分局表示，萬華分局列管的172家阿公店全面停業3天，等待消毒完，才可以再申請復業，通過檢查後才可開始營業，詳細情況將於下午3時30分舉辦記者會說明。據了解，將由柯文哲、黃珊珊和局處人員一同出席。

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