萬華要設採檢站！陳時中籲「不要拍」：憂影響篩檢和引發家庭問題

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

萬華阿公店本土群聚累計6例，中央流行疫情指揮中心今也宣布發送60萬封細胞簡訊並在萬華社區設立篩檢站。指揮官陳時中表示，現在還要找關聯性，一切都還在調查中。另外，他也呼籲，民眾和媒體不要去拍攝，因為關係到私人問題，也會有特殊敏感族群，恐怕一拍會引發很多家庭跟社會問題。

今萬華阿公店群聚新增個案為案1247、案1252及案1254為40多歲女性、30多歲女性及50多歲女性，分別於臺北市萬華區3家不同之茶藝館工作，3人於5月8日至5月10間陸續出現症狀，並曾至診所就醫，後續分別於5月11日、5月12日至醫院採檢，於今日確診。截至目前萬華茶藝館相關群聚共計6人確診。

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指揮中心也緊急發送細胞簡訊，附近包括康定路、桂林路、和平西路三段好梧州街都有做部分匡列，希望把回溯到4/15來釐清疫情，了解這段時間，在這些區域出入的居民多少，如果民眾這段時間有疑似症狀，要儘速採檢。

提醒有疑似症狀的民眾要儘速採檢。羅一鈞表示，目前台北有很多採檢院所，主要跟北市合作，請北市成立社區的採檢站，也考量相關接觸者比較需要些特殊安排，讓他們方便快速安全做完採檢，希望盡快讓這群可能有特定接觸的人，能盡快做完採檢，目前沒有特別公佈設立地點，希望能盡快完成任務。

另外，陳時中也呼籲，希望民眾和媒體不要去拍攝採檢站，避免怕大家都不敢篩檢，會造成速度減慢的情況。他也強調，因為確實會有些個人資料私密問題或是特別敏感的族群不太喜歡讓人拍，更何況一拍恐怕很多家庭跟社會問題。

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