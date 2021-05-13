鍾南山：全球通過接種疫苗實現群體免疫需2至3年

▲大陸民眾接受新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸防疫專家、中國工程院院士鍾南山今（13）日出席第20屆亞洲科學理事大會時表示，實現群體免疫的方法一是透過實現群體免疫的一種方式是通過自然感染形成，但會造成70%至80%的感染率及5%的死亡率，另一種方式則為大規模的疫苗接種，「這需要2至3年時間的全球協作。」

▲大陸防疫專家、中國工程院院士鍾南山。（圖／翻攝自CCTV+）

《上觀新聞》報導，鍾南山指出，「目前的疫苗對預防新冠感染的死亡、住院及加重，均有效果。但是疫苗的試驗在不同時期、不同地點、不同地理位置進行，很難進行頭對頭對照（head to head comparison）。」鐘南山提到，疫苗的典型副作用包括，注射部位疼痛、發燒、疲勞、頭痛、肌肉酸痛，寒顫和腹瀉。

對於外界認為新冠肺炎可藉由「群體免疫」使國際秩序回復正常，鍾南山則認為，實現群體免疫的一種方式是通過自然感染（無干擾下的感染），這將造成70%至80%的感染率及5%的死亡率，因此，「自然免疫不現實、不科學、不人道。」

至於實現群體免疫的另一種方式則是大規模的疫苗接種，鍾南山認為，「這需要2至3年時間的全球協作。」

鍾南山也透過研究數據列舉疫苗有效性達到70%及80%後，全球、中國大陸、亞洲以及歐洲要實現群體免疫需達到的接種率。

鍾南山強調，在疫苗有效性達到70%時，要實現群體免疫，全球、中國、亞洲以及歐洲接種率需分別達到89.2%、83.3%、80.2%、96.2%；疫苗有效性達到80%時，全球、中國、亞洲及歐洲接種率需分別達到78%、72.9%、70.2%、84.2%。