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因應疫情升溫 台南市政府公告活動延期或取消變動情形

▲台南市政府公告因應疫情，台南市活動延期或取消。（圖／記者林悅攝）

▲台南市政府公告因應疫情，台南市活動延期或取消。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

因應疫情升溫，台南市長黃偉哲指示市府各局處盤點各項活動辦理時間延期或取消情形，有關截至目前機關的活動變動情形如下：

衛生局：延期活動：5/22「肝淨人生．扶輪傳愛．幸福加分」2021年台南市C型肝炎篩檢活動暨扶輪社捐贈記者、5/22酒駕導致至外傷型態及酒精成癮之處置專題研討、5/23為社區盡一份責任~清孑輸人不輸陣！記者會、5/28 2021年南台灣特殊需求者潔牙比賽。

民政局：取消活動：戶政親子日、2021年替代役備役役男演訓召集、5場遶境(含平安宴)、里幹事研習、台南市及全國特優里長表揚、一般替代役第223梯次5月13日徵服替代役之役男停止入營。延期活動：才藝嘉年華活動、市民學苑課程、15場遶境(含平安宴)協調中。

觀光旅遊局：取消活動：5/21虎頭埤阿勃勒花季記者會活動、5/22~5/31虎頭埤阿勃勒花季活動。延期活動：6/5-6/6新營甜蜜節、黃金海岸方舟海洋環境教育及淨灘活動(三場)、6/5黃金海岸方舟開幕儀式。

社會局：延期活動：5/13民生社區活動中心舉辦社區永續培力中心成立揭牌活動、5/21 2021年度台南市社福類志願服務小隊第1次聯繫會報、5/22及5/23新營區大宏王公社區活動中心舉辦之志工基礎訓練暨社會福利類特殊訓練、6月上旬二手輔具啟動儀式記者會延期、109年身障機構評鑑延期(本市2家機構)、5/21-12/17潮流電影讀書會、5/30育兒百寶箱、5/26失智守護記者會、5/13照管人員教育訓練、5/17-5/18照管人員Level1實習考評會議、5/22柳奇家照者支持團體暨教育訓練活動。

教育局：取消活動：麻豆國中美術藝才班成果展開幕、109學年度藝術與美感深耕計畫-親⼦藝術營隊國中組、永康國中美術藝才班成果展開幕、新市國中美術藝才班成果展開幕、出國工作計畫~韓國幼兒教育特色參訪、廣達游於藝閉幕成果展記者會、2021年校園颱洪災害防救示範演練、2021技職博覽會、109學年度技優人員表揚暨技藝教育競賽頒獎典禮。延期活動：109學年度自閉症鑑定作業知能研習、2021學年度學校藝術深耕教學計畫執行說明會、.2021台南囝仔有藝思-藝術創意市集、2021年全中運表揚大會、2021年水域安全記者會、2021U12世界盃少棒錦標賽、台南市「2021日本RoboRAVE 國際機器人競賽」代表隊選拔：2021年度原住民族語言認證測驗成績優異學生表揚大會、台南市第61屆科學展覽頒獎典禮、台南市2021年度校園營養教育巡迴闖關、109學年度低碳示範校園頒獎典禮、台南市2021總統教育獎頒獎典禮。

經濟發展局：取消活動：2021年工廠校正及營運調查講習會、5/14-5/16日成大好動市集。延期活動：5/14-5/17日台南品味周、5/22-5/23日海安商圈嘉年華。工務局：延期活動：2021年度台南市景觀樹木修剪教育訓練暨認證考試委外案，暫定延期一個月。勞工局：取消活動：疫情和緩前假日勞工電影院暫停播放。延期活動：5/15第一場中型徵才活動。地政局：延期活動：地政士座談會暨教育訓練、下鄉宣導或地政行動服務列車活動、5/18成大測量系觀摩台南地政測量業務。

農業局：取消活動：百花齊放驚艷府城[米香四溢花現官田]花海活動官田場、百花齊放驚艷府城[食在花喜食農稻作體驗]花海活動後壁場。延期活動：白河蓮花節系列活動、山上木瓜節、新化五寶節、百花齊放驚艷府城[賞花喝咖啡-東山咖啡嘉年華]花海活動東山場、自辦之各類講習及訓練。

交通局：延期活動：自行車騎乘活動。警察局：延期活動：社區治安會議。原民會：取消活動：2021年西拉雅協會尪祖民俗(夜祭)文化活動保留祭祀流程，其餘周邊活動取消。延期活動：2021年鄒族日及札哈木會館、原住民文物館、西拉雅文化會館周邊500人以上之活動。

客委會：取消活動：6/6青溪新文藝學會與本會共同舉辦「會員藝文聯展」開幕活動。延期活動：6/6青溪新文藝學會與本會共同舉辦「會員藝文聯展」展覽、6/9教育部台南第一聯絡處借用本會場地辦理「陶冶性情、啟迪人生」陶笛教學。

新聞及國際關係處：延期活動：6/26-6/27「2021台南畫世代動畫徵件」成果發表會、6/19「2021年社區影像紀錄人才培訓班」。研考會：延期活動：2021年度台南市政府推動民眾行動上網計畫活動6/8前課程。

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