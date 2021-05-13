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參加抗議遭4男擄走性侵　社運女7天後不幸染疫...病死醫院中

▲▼印度,新冠肺炎。（圖／路透）

▲印度新冠肺炎疫情肆虐。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

印度西孟加拉邦一名26歲女子前往德里參加抗議活動時，途中遭4名男子擄走性侵，她後來將事情告訴父親，請對方幫忙報案，沒想到1周後卻出現發高燒等症狀，送醫後證實感染新冠肺炎不幸身亡，不過警方調查後發現，涉案者其實多達6人。

當地媒體報導，這名女子上月初出發前往德里，計畫參加11日舉行的「農民抗議活動」，然而陪同她一起參加活動的男子，竟然在火車上意圖不軌，不但用力抓住她的手並且強吻，下車後還把人拖到郊區進行性侵。

女子請父親幫忙報案後，上月21日開始出現染疫症狀，26日確診送進醫院，4天後不幸身亡。父親向警方提供2名涉案男子的姓名，分別是馬利克(Anil Malik)和辛格(Anup Singh)，這2人最早是在火車上陪同女兒一起坐車，後來卻伸出魔爪。

警方後來又公布另外4名涉案者名字，分別為2男2女，這些人原本都是要與受害者一起去德里參加抗議活動的夥伴，他們在事發地點架設了帳篷，也參與了這起集體性侵與綁架事件。目前農民抗議活動領導人已向死者家屬表達哀悼，並且將全力協助警察調查，要確保類似事件不會再次發生。

▼疫情導致印度死亡數持續上升。（圖／路透社）

▲▼新冠肺炎,印度。（圖／路透）

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