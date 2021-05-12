被暗戀女「刪除好友」！　男崩潰狂捅20多刀殺人：我只是想追她

▲男因為被女子刪好友，火大殺人。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

甘肅徽縣一名男子打工時結識一名女理髮師 ，由於對方和自己年齡相仿便主動追求，2人相識10幾天並在社群軟體互加好友，沒想到對方最後拒絕自己的追求還刪好友，讓他一氣之下持刀捅了對方20多刀，最後把人殘忍殺死。

根據《上游新聞》報導，本案11日在甘肅省隴南市中級人民法院開庭審理，事件發生在2007年10月20日晚間，男子楊剛因為不滿借錢給心儀的羅姓女子，對方卻拒絕他的追求還刪好友，便氣得跑到對方經營的理髮店理論，期間羅女想要報警，他便搶走對方手機，隨手拿起店內修鬢角的尖刀攻擊。

楊剛表示，當下也不知道自己捅了多少下，直到羅女不再繼續呼喊他才停手，收拾現場後拿了羅女錢包裡幾百元鈔票與存摺，便逃出店外。羅女的父親表示，他來到店裡找女兒，發現一名陌生男子從店裡衝出來，還用鑰匙鎖門，但是門沒鎖好，他原本以為是店裡工作的人，後來才發現女兒遇害。

楊剛一共逃亡長達13年，終於在去年被警方發現蹤跡，他懊悔表示，一開始只是想追求羅女，這些年一直活在惡夢中。本案近來開庭審理，檢察院以故意殺人、搶劫等罪進行起訴，求償無期徒刑至死刑，辯護方認為，被告已有悔意並且案發過程屬於臨時起意，應以故意傷害罪與竊盜罪處理。本案目前仍在審理中，結果將擇期宣判。

▼案件庭審畫面。（圖／翻攝自上游新聞）