　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

被暗戀女「刪除好友」！　男崩潰狂捅20多刀殺人：我只是想追她

▲▼手機,滑手機,上網,女子。（圖／達志影像／示意圖）

▲男因為被女子刪好友，火大殺人。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

甘肅徽縣一名男子打工時結識一名女理髮師 ，由於對方和自己年齡相仿便主動追求，2人相識10幾天並在社群軟體互加好友，沒想到對方最後拒絕自己的追求還刪好友，讓他一氣之下持刀捅了對方20多刀，最後把人殘忍殺死。

根據《上游新聞》報導，本案11日在甘肅省隴南市中級人民法院開庭審理，事件發生在2007年10月20日晚間，男子楊剛因為不滿借錢給心儀的羅姓女子，對方卻拒絕他的追求還刪好友，便氣得跑到對方經營的理髮店理論，期間羅女想要報警，他便搶走對方手機，隨手拿起店內修鬢角的尖刀攻擊。

楊剛表示，當下也不知道自己捅了多少下，直到羅女不再繼續呼喊他才停手，收拾現場後拿了羅女錢包裡幾百元鈔票與存摺，便逃出店外。羅女的父親表示，他來到店裡找女兒，發現一名陌生男子從店裡衝出來，還用鑰匙鎖門，但是門沒鎖好，他原本以為是店裡工作的人，後來才發現女兒遇害。

楊剛一共逃亡長達13年，終於在去年被警方發現蹤跡，他懊悔表示，一開始只是想追求羅女，這些年一直活在惡夢中。本案近來開庭審理，檢察院以故意殺人、搶劫等罪進行起訴，求償無期徒刑至死刑，辯護方認為，被告已有悔意並且案發過程屬於臨時起意，應以故意傷害罪與竊盜罪處理。本案目前仍在審理中，結果將擇期宣判。

▼案件庭審畫面。（圖／翻攝自上游新聞）

被暗戀女「刪除好友」！　男崩潰狂捅20多刀殺人：我只是想追她。（圖／翻攝自上游新聞）

ET快訊
新北若封城　「禁足21天」防疫措施曝光
宜蘭國小學童確診「媽媽也染疫」！　姑姑在銀河遊藝場工作　
旅遊全沒了！若升3級警戒「主題樂園、風景區」都將停止營業
快訊／萬華「清茶館小姐」確診！　也去過廟會
快訊／今日傳「本土超過10例」！新店、萬華都有　蘆洲7人
社區有確診者怎辦？　美女醫曝「2步驟自保」：感染力非常低
基隆婦足跡曝光！一家4口曾到高雄進香　10天後確診
台灣進入社區感染！若升第三級警戒有多恐怖？　網曝殘酷真相
獨／北北基社區感染爆！　台北市緊急預備「大型收治場所」
載基隆婦到醫院　2消防員「未穿防護衣」！全分隊19人隔離

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

姊弟路邊床頭櫃撿到113萬鈔票磚　媽媽堅稱「是冥紙」結果傻眼了

婚禮取消害她嫁不出去！　22歲女兒火大把生病父活活掐死

女老闆陽台狂撒「1億元鈔票」發員工獎金　510萬網瘋傳：好羨慕　

家中發現隱藏陰暗地下室　女屋主潛入拍影嚇壞：100%有人住！

5孩偷闖被鎖在車上4小時！　村民緊急破窗...玩伴全死只剩他活著

密室逃脫被電擊！　女大生雙手上銬「勒出血痕」：付錢被NPC玩

被暗戀女「刪除好友」！　男崩潰狂捅20多刀殺人：我只是想追她

禁止仲介台人赴陸就業　國台辦：民進黨當局不得人心

印度網紅買2千台陸製氧機　網看怒罵廠家「中國人臉被丟光」　

在陸台灣人10年少7%　國台辦：疫情沒回來

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

沒戴口罩被提醒「翻包包找不到」　爆氣嗆司機：你滾...揚言留負評

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

被暗戀女「刪除好友」！　男崩潰狂捅20多刀殺人：我只是想追她

禁止仲介台人赴陸就業　國台辦：民進黨當局不得人心

印度網紅買2千台陸製氧機　網看怒罵廠家「中國人臉被丟光」　

在陸台灣人10年少7%　國台辦：疫情沒回來

相差13歲姐弟戀！長裙女「當街割腕30刀」　男友冷眼看她倒地

台海如何避免戰爭？　國台辦朱鳳蓮：民進黨放棄台獨

技嘉捧台諷陸遭抵制　股價連2天重挫「跌停鎖死」

姊弟路邊床頭櫃撿到113萬鈔票磚　媽媽堅稱「是冥紙」結果傻眼了

中共建黨百年邀國民黨？　國台辦說「兩岸同胞要交流」

港警爆大醜聞！　國安處長光顧「無牌按摩店」被調查

維密最新摯友是「歐陽娜娜前經紀人」！　豐腴代言照網看傻：拒買

防疫新規懶人包！6賣場禁試吃、3大超商近萬間停借廁所

不斷更新／第32屆金曲獎入圍名單揭曉！

LIVE／北北基宜「本土病例」連環爆　陳時中緊急說明

LIVE／疫情進入第三級警戒？　蔡英文將親自上火線發表談話

獨／疫情爆發！《火神》險開天窗透支千萬　香港火效專家來不了

社區感染爆發！　新北若封城擬「禁足21天、1周外出3次採購物資」

快訊／台北市國際龍舟賽「準備閉門」　路跑、足球賽、柔道全取消

獨／起底高雄鐵鎚男　19歲就襲胸！「從右摸到左」害女騎士慘摔　

哈登復出在即！厄文卻遭重擊右臉「狀況不明」　籃網3巨頭難合體

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

大陸熱門新聞

校花妻入職「500大企業秘書」！秒懷總經理小孩

重機騎士雷殘摔斷腳　左掌剩皮相連懸空晃

姊弟路邊撿到鈔票磚　結果讓媽傻眼

嬌羞刺青男組「伴娘天團」！影片瘋傳

技嘉捧台諷陸遭抵制　股價連2天跌停鎖死

印度網紅買2千台陸製氧機　網憂「是家用的！」

她不願分手當街割腕30刀　小13歲男友冷眼看她倒地

大陸向台捐疫苗？　國台辦回應

不顧霍金生前警告！大陸宣布「天眼」有新發現

大陸人口破14億　熱搜第一名卻是這件事

國台辦：民進黨有何資格談民主

12歲男孩深夜離家　一句話讓警秒哽咽

台海避免戰爭？　國台辦：放棄台獨

她爽吃生魚片後爆腹痛　醫驚：滿滿寄生蟲

更多熱門

相關新聞

追求失敗傳訊討債！女子公審反遭罵翻

追求失敗傳訊討債！女子公審反遭罵翻

一名女子發文痛批，先前有名男子正在追求她，期間付出了金錢，沒想到發現追求無望，竟然傳簡訊「催債」，氣得發文公審對方。沒想到，貼文發出後，反而遭到網友洗臉。

條件超好「還是魯」！專家授4準則：意圖太明顯→秒出局

條件超好「還是魯」！專家授4準則：意圖太明顯→秒出局

女兒收男同學禮　媽見蘋果手錶嚇

女兒收男同學禮　媽見蘋果手錶嚇

用女兒當誘餌　人妻騙少年同床

用女兒當誘餌　人妻騙少年同床

追心儀男生時千萬別做這3件事

追心儀男生時千萬別做這3件事

關鍵字：

追求暗戀刪好友甘肅徽縣

讀者迴響

熱門新聞

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級

即／宜蘭「國小2年級學生確診」！　全班緊急停課

基隆婦人「發燒4天」傳確診！女兒在北市上班　大樓急消毒

疫情警戒恐升至3級！感染社區將停班、停課　

基隆也傳確診者！陳時中未否認

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

月薪8萬很吃緊！竹科男連買便當都要考慮

傳雙和有病患確診、急診醫護人員全篩

基隆婦爆確診！1日到南部廟會、11日全身癱軟送醫

他關總電源「長輩摸黑摔死」　鄰居索賠560萬

校花妻入職「500大企業秘書」！秒懷總經理小孩

基隆婦確診女兒北市上班　大樓某樓層今起禁止出入

快訊／中永和、五股、三重今全區大消毒　新北校園全部不開放

快訊／傳今日「本土確診逾10例」！中和新店萬華都有個案

更多

最夯影音

更多
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較
愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面