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割喉人魔殺死按摩女繼續外送　落網前5小時出車禍「犁田」

記者邱中岳／台北報導

北市1名開設個人工作室的按摩妹，11日晚上9時許遭人殺害，男友12日上午前往租屋處才發現女友陳屍浴室，脖子上還有一道長達20公分的刀痕，警方最後循線逮人，發現兇嫌殺人後還繼續送外賣，甚至在被逮前還發生車禍「犁田」。

警方調查，45歲的黎姓越南籍女子1年多前偷渡來台，在林森北路一處大樓內成立工作室，專門提供男客色情按摩服務，但12日上午9時許，被男友發現慘遭割喉陳屍浴室。

警方調閱監視器後發現，1名男子最後進出黎姓女子的工作室，且懷疑是常常上門找黎女光顧的36歲潘姓恩客，警方隨即展開追查，發現潘男騎乘的機車後座竟有外送的箱子。

▲▼潘姓男子缺錢向黎女借貸遭拒，竟將黎女狠心殺害。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市1名越南妹遭割喉，潘姓人魔冷靜變回外送員，外送時還不慎發生車禍。（圖／記者邱中岳攝）

警方事後追查，發現潘男的機車不斷在雙北一帶流竄，且不斷變換位置，原本以為潘嫌躲避追查，等抓到人後才確認潘為外送員身份，在犯案後神態自若回家，隔天起床還一如往常外送。

警方事後在潘嫌位於新店家中抓人，潘嫌原本礙於2個女兒以及母親在場，完全否認犯案，直到警方將人帶到房間後才突破心防，讓潘坦承犯行，訊後則依照殺人罪嫌送辦。

警方也發現潘的手、腳有擦挫傷，潘嫌才表示，12日下午2時許，送外賣途中與1台轎車發生車禍，因當時潘的身份尚未確認，所以並未對外發布通報，但警方仍在晚間7時許將他逮捕到案。

▲▼北市1名越南妹遭割喉，潘姓人魔在案發後逃離現場。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市1名越南妹遭割喉，潘姓人魔在案發後逃離現場。（圖／記者邱中岳翻攝）

嫌犯供稱，當時原本只是要上門去消費，但是一進門卻被黎女賞了一巴掌，原本潘忍氣吞聲，但離開時又被黎女賞了一巴掌，心生不滿才拿出包包內的水果刀，朝正在浴室洗東西的黎女脖子割喉。

潘嫌指出，當天原本沒有要加害黎女，水果刀也是在民生東路買的，要帶回給母親「切水果」，但警方質疑，為何買完水果刀後才向黎女預約，且潘嫌也說不出被黎女呼巴掌原因。

死者男友向警方表示，黎女遺失的東西除了手機、錢包之外還有一條金手鍊，但潘嫌到案後否認有金手鍊，僅坦承手機轉賣得手7千元，並花光死者皮包內的3千5百元。

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