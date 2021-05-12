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割喉魔認「放血劫財」奪按摩妹金錬手機　浴室染紅：全身血幾流光

▲▼潘姓男子缺錢向黎女借貸遭拒，竟將黎女狠心殺害。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲潘姓男子缺錢才向黎女動起殺人念頭。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區一名開設個人工作室的按摩女郎，在12日上午9時許遭男友發現陳屍浴室，警方初步到場了解，發現死者為越南籍，死亡時間已經超過12小時，鎖定1名男客人追查下落，最後在住處將人逮捕，男子初步坦承因為缺錢，所以才動起殺人念頭。

警方調查，40歲的黎姓越南籍女子，在12日上午9時許，遭男友發現陳屍個人工作室浴室內、血噴浴室頂，而她全身僅剩內褲、小可愛，脖子上有一道20公分的刀傷，血跡流入地面排水管，男友發現後緊急報警處理，警方到場發現女子氣絕，研判全身血應幾乎流光。

警方到場後封鎖現場，發現黎姓女子遇害前有1名穿黑衣、牛仔褲的男子進入黎女工作室，1個小時後離開，並從大樓1樓離開，並往北徒步逃逸，最後再騎乘有外送箱的機車離去。

警方循線追查，在12日晚上8時許，在潘嫌位於新店的家中將人逮捕到案，嫌犯原本顧忌母親以及小孩在場堅持否認，但最後被警方突破心防才坦承將黎女殺害。

嫌犯向警方供稱，因為缺錢才將歪腦筋動向黎女身上，先到民生東路的百貨商城購買兇刀，進去後將黎女殺害後拿走手機、錢包以及黃金手鍊。

嫌犯坦承，案發後逃逸，將兇刀丟在羅斯福路四段的垃圾桶，並且將死者的手機變賣得手7千元，且女子錢包的3千5百元也一併消失，目前警方也將清查金手鍊的去向。

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