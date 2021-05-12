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割喉人魔落網！按摩女著內褲「血噴天花板」掙扎慘死　頸切開20cm

▲▼越南女遭割喉15公分，警方鎖定最後1名「常客」追查。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲越南女遭割喉20公分，警方鎖定最後1名「常客」追查。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區一名開設個人工作室的按摩女郎，在12日上午9時許遭男友發現陳屍浴室，警方初步到場了解，發現死者為越南籍，死亡時間已經超過12小時，鎖定1名男客人追查下落，男子也坦承犯案目前將帶回訊問。

警方調查，40歲的黎姓越南籍女子，在12日上午9時許，遭男友發現陳屍個人工作室浴室內，全身僅剩內褲、小可愛，脖子上有一道20公分的刀傷，男友緊急報警處理。

警方在現場發現，黎姓女子陳屍工作室的浴室內，血跡噴灑到浴室頂，清查財物發現黎女的皮夾、手機以及1條金項鍊不見。

警方到場後封鎖現場，發現黎姓女子遇害前，約11日晚上9時許，有1名男子進入黎女工作室，經過1小時後離開現場，從大樓1樓離開，往北徒步逃逸，最後再騎車離去。

警方掌握38歲的潘姓男客最後進出黎女工作室，當時身穿黑色上衣、牛仔褲，最後騎乘有外送箱的機車離去，調查潘男曾經擔任外送員，但在2020年12月已經離職，只是機車上仍掛有外送箱，循線追查下在12日晚上在新店住處將人帶回。

但是潘姓男子否認有犯案，表示常常會去找黎女，警方檢視手機發現2人對話內容相當曖昧，初步坦承殺害黎姓女子。

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