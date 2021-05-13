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直擊「萬華阿公店」　2女確診嚇跑酒客！不夜城淪鬼城

▲▼萬華阿公店2女員工確診，附近一帶晚間近乎成為鬼城，而新北市KTV則是歇業到6月8日。（圖／記者游宗樺攝）

▲萬華阿公店2女員工確診，附近一帶晚間近乎成為鬼城。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

國內疫情升溫，12日全台新增16個新冠肺炎病例，其中包含2名萬華阿公店的女員工，由於該類處所來往人群眾多，還會在密閉空間拿麥克風高唱KTV，引發疫情擴散隱憂。《Ettoday新聞雲》記者13日凌晨0時許到附近觀察，發現阿公店所在的巷弄近乎成為「鬼城」，不但沒有半間店家營業，連來往的路人都十分稀少。

▲▼萬華阿公店2女員工確診，附近一帶晚間近乎成為鬼城，而新北市KTV則是歇業到6月8日。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼萬華阿公店2女員工確診，附近一帶晚間近乎成為鬼城，而新北市KTV則是歇業到6月8日。（圖／記者游宗樺攝）

▲確診2人分別在「鴻達茶藝館」、「楓香清茶館」工作。（圖／記者游宗樺攝）

中央流行疫情指揮中心表示，案1220、案1221均為5、60歲的女性，近期無出國，分別在萬華區三水街的「鴻達茶藝館」及西園路1段的「楓香清茶館」工作，共初步掌握42名個案接觸者，並由環保局根據針對其足跡擴大消毒。對此，台北市市長柯文哲12日宣布，北市即刻啟動「準」第三階段防疫措施，直至6月8日前，市府將取消主辦相關活動，市府大樓及公署實施嚴格的實名制，同時提前備妥醫療物資，

由於2名確診者均為萬華阿公店的女員工，工作環境密閉且難與客人保持距離，引發疫情擴散隱憂，2間阿公店附近的店家避免被波及，幾乎都在晚間拉下鐵門打烊，三水街、西園路1段一帶成為「鬼城」。民眾指出，昨天這個時候這邊店家都有營業，剛才出來才發現大家都沒開，與平常很多人出入的樣子差很多。

有店家表示，12日國內新增16例病例的時候，新聞報出來大家都會怕，生意就差了很多「客人少超過一半」，幾乎都沒有客人，只好自主歇業，怕被疫情波及，同時趁機消毒、整理打掃店面，不知道什麼時候能復業。

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