新北封城方案出爐！一張圖看10重點：一周只能外出3次「取消外送」

記者許力方／綜合報導

社區感染爆發，繼出現6例「感染源不明」本土病例，12日再新增16確診創新高，其中新北蘆洲群聚案增至11人，新北市長侯友宜超前部屬，下令八大營業場所全數停業，如果二級守不住，不排除會走到「封城」階段。根據新北去年兵推演練，封城有三大規範，包括禁足21天、每人每周只能外出3次、大眾運輸減少25%班次、只開放民生場所並取消外送。

新北、宜蘭11日新增6例感染源不明本土個案，中央流行疫情指揮中心宣布至6月8日前，全台進入疫情第二級警戒，侯友宜12日召開應變會議，強調國內已經進入社區感染狀態，市府將以超越二級警戒的態度及標準面對疫情，並下令八大特殊營業場所、運動中心、文化場館、活動中心、圖書館全部暫時關閉，人潮聚集店家若做不到人流管制、防疫措施就暫停營業。

▲新北封城方案10重點一次看。（圖／記者許力方製）



侯友宜表示，如果疫情不斷往上升溫，爆發大型社區感染或出現跨區社區感染，中央會有應變升級準備，新北目前已不是只有二級，已做好三級警戒整備，如果社區感染無法控制，「該封鎖、該超前部署該做就要做。」

侯友宜說，他不斷呼籲不能無視全球疫情，台灣無法置身度外，阻絕於境外是最重要關卡，從諾富特事件就可知道，政府在阻絕境外這塊有待加強，後續疫調後找不到感染源，這就是社區感染的開始，更是社區感染爆發的徵兆，當社區感染案例一個個出現，就是社區群聚大爆發正在進行中。

事實上，新北市曾在去年兵推演練大規模社區感染，內容分為「擴大管制初期」、「擴大管制執行期」及「撤除擴大管制」3階段，主要疫情破口假定於人口密集度及確診人數較多的板橋區與中和區。

▲侯友宜超前部屬下令新北八大、圖書館、運動中心關閉，若社區感染失控「該封鎖就要做。」。（圖／記者羅婉庭攝）



根據新北封城方案，有三大規範：第一，民眾需禁足21天，每人每周外出可3次購買民生物資，採購、工作及就醫需外出者要攜帶身分證或通行證，外出不得搭乘大眾交通運輸，且需依照管制時間外出以便分流，違反者將依傳染病防治法第70條處3000至1萬5000元。

第二，針對大眾交通運輸，全天候管制對外136座橋梁、重要道路和車站，公車減少25%班次，一般民眾不得搭乘台鐵、高鐵，必要管制人員若需搭乘則需出示雙證件。一般民眾外出須步行、騎腳踏車、機車和開車前往；停車需求，除了收費停車場外，路邊停車也開放紅、黃線並暫停收費。

第三，新北只開放賣場、市場等民生必要場所，外送業者、百貨公司、KTV等非必要場所不開放；醫療部分則有就醫輕重症分流等。

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