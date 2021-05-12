柯文哲回應侯友宜：封城要出動軍隊管制　「不要亂喊」

▲台北市長柯文哲主持市府防疫記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

面對國內疫情嚴峻，新北市長侯友宜12日提及，當社區感染爆發無法控制時，新北「該封（城）就會封（城）」。關於若新北市真的封城，那身為雙北共同生活圈的台北市怎麼辦？台北市長柯文哲12日表示，若封城是要出動軍隊管制，「不要亂喊。」

台北市政府於12日下午3時30分召開因應疫情會議，出席人員包括柯文哲、北市副市長黃珊珊、北市衛生局長黃世傑、北市聯醫副總院長璩大成。

被問到封城部分，柯文哲指出，坦白講短短24小時從第二階段進入第三階段，進展速度相當快，「我覺得也不需要去製造更多恐慌」，現在還是這樣，該封城就封城這句話當然是對的，但是要講的是「該封城才封」，還沒到封城的時候，不需要去封。

針對如果升到第三級應變，是否包括應變醫院跟大型收治場所的啟動？柯文哲指出，其實他們都有準備，作為政府一定要有準備，不過仍要做該做的事情，不需要在此階段增加市民恐慌。

而大型收治場所是否是類似中國武漢方艙醫院？柯文哲表示，方倉醫院是最後階段，作為台北市民最幸福的是，有全台最豐富醫療資源，有8家醫學中心，所以病床是夠的，通常是醫院病床不夠，才動用體育館改成方倉醫院，「我希望別走到那步，那真的是整個北市封城才搞到那步。」疫情雖然相當嚴峻，但不用在這刻給國民太大驚慌，穩紮穩打就好。

最後，因為雙北共同生活圈，如果今天侯友宜說該封城就封城，雙北大生活圈怎麼因應？柯文哲強調，「若真的要封城，是要出動軍隊管制，所以不要亂喊。」