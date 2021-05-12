陳時中不解「新北封城標準是什麼」　侯友宜宣布強化二級警戒

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情單日增16例本土病例創新高，其中新北蘆洲群聚增至11人，新北市長侯友宜強調以防疫為最大優先，這波再堵不住，可能就會區域封鎖，甚至走到封鎖階段，包括限制人民21天外出、大眾運輸及賣場採身分證字號分流。被問及怎麼評價侯市長作為，指揮中心指揮官陳時中表示，「我不知道他的封城標準是什麼」，但現在還在第二級警戒。

陳時中上午在立法院衛環會詢答時坦言「擴大篩檢有必要性」，下午被問及要怎麼篩？陳時中回應，就是要把篩檢站佈建更廣、讓大家能去的地方更多。以往匡列時不一定採檢，但現在還是建議積極採檢，並呼籲醫療機構對於相關症狀有可能性，就要儘速採檢。

陳時中提到，日前公布的1萬元採檢獎勵金，對擴大採檢的確有幫助，但這一萬元跟採檢或轉檢的醫師相比，風險相對比較小，讓願意做事的人得到一些些獎勵，是指揮中心目標。今天公布的大部分案例，都是疫調匡列送檢比較多，昨天在宜蘭發現的個案，的確是醫師警覺性高，「我們也非常感謝她」。

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侯友宜下午3時也召開記者會宣布，即日起強化二級警戒，八大場所全部暫停營業，運動中心、文化場館、活動中心、圖書館全部關閉。營業場所採取嚴格人流管制，落實防疫。

他指出，新北市新戰略「堅壁清野」，意即疫調到哪裡，市府就「擴大匡列，全區消毒」，只要有接觸，是人就匡列，是地點就消毒。同時，把所有可能人潮聚集的公共場所，立即關閉或是實施人流管制，全面防堵每一個可能的感染源，以及感染途徑。