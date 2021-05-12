新北自行宣布封城？　侯友宜：除非社區感染大爆發無法控制

記者蔡文鈴／新北報導

新冠肺炎本土確診案例12日新增16例，新北市長侯友宜下令，即刻起八大特殊營業場所全數暫停營業，公有場館也全部關閉；此外，針對封城計畫，侯友宜強調，除非爆發大規模社區感染，一切依照中央相關規定執行。

侯友宜上午於應變會議後指示，如果防疫警戒第二級守不住，可能走到封城階段。至於封城計畫是否可不經中央同意，自行宣布，侯友宜下午受訪表示，「封城舉動，需依照相關法令，跟中央以及鄰近縣市採取同樣步驟。」

侯友宜指出，去年兵棋推演封城工程，只有關鍵必要人力才能外出，其他市民生活是受到管制的，除非特殊工作需要、醫療需求才能外出。

除此之外，侯友宜強調，市府會提供基本維生設施，以及醫療院所相關交通運輸，其他部分會嚴格管控，若要外出會用身分證號碼管控。

對於封城的策略，侯友宜表示，「這是嚴格管控，這是用在社區感染大爆發沒有辦法控制，才會採去這樣的嚴格措施」，一切都會依相關法令，跟疫情指揮中心配合，還要跟各縣市共同面對。

侯友宜也說，若北台灣疫情無法控制「該封就封」，但前提是社區感染、疫情爆發無法控制時，視情況做調整，封城的策略只是地方建議權，所有的做法都要依中央流行疫情指揮中心為主。

▲因應疫情，侯友宜召開應變會議會後記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）