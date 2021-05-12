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南投名間垃圾場大火！噁臭黑煙直衝天際　天熱點燃沼氣？調查中

記者高堂堯／南投報導

全國各地氣溫飆升，南投縣今最高溫達38度，加上久旱未雨，名間鄉垃圾掩埋場疑因天乾物燥，在上午突然竄出火苗，火勢一發不可收拾，南投消防局出動多個消防分隊仍難撲滅，下午已申請空勤直升機從空中灑水協助，目前持續灌救中。

▲名間鄉垃圾掩埋場發生大火。（圖／廖姓民眾提供）

▲名間鄉垃圾掩埋場發生大火。（圖／廖姓民眾提供）

名間鄉垃圾掩埋場占地7公頃，南投消防局上午11時許接獲火警通報，派出名間、南投、松柏嶺、竹山等分隊和第一大隊人車前往灌救；現場燃燒面積達3公頃、黑煙柱和刺鼻臭味直衝天際，不時傳出爆裂聲，歷時5小時仍無法完全控制火勢，所幸周邊並無住戶、無人員傷亡。

▲名間鄉垃圾掩埋場發生大火。（圖／廖姓民眾提供）

▲名間鄉垃圾掩埋場發生大火。（圖／廖姓民眾提供）

南投縣今天下午1時在南投服務區測站測得38度高溫，僅次於高雄的39.8度、屏東的38.6度和台南的38.4度；起火原因是否為垃圾產生沼氣被高溫引燃？或有其他原因？南投消防局表示尚待調查。

▲名間鄉垃圾掩埋場發生大火。（圖／廖姓民眾提供）

▲名間鄉垃圾掩埋場發生大火。（圖／廖姓民眾提供）

由於南投沒有自建焚化爐，垃圾去化、堆置問題都相當嚴重，今天名間一把火又勾起在地人對去年草屯垃圾堆置場自燃的慘痛回憶，廖姓民眾表示，縣府應積極考量建立焚化爐的可能性。

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