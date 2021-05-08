旱象紓解沒望！「有鋒面卻沒雨」原因曝光　母親節熱飆36°C

▲未來一周天氣炎熱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局指出，未來一周天氣穩定炎熱，各地高溫均達30度以上，南部白天更可能出現36度高溫。雖然昨晚有一波鋒面靠近台灣北部海面，然而受到太平洋高壓勢力影響，鋒面無法南下，對流系統在海上通過，北台灣僅雲量增多。

氣象專家吳聖宇在臉書粉專天氣風險Weather Risk貼文表示，預期今明兩天（8、9日）周末假期，鋒面都會停留在台灣北方海面，鋒面上發展較好的對流系統主要在海面上通過，北台灣受到邊緣的影響，有時候雲量會比較多一些，但是降雨狀況並不明顯，中南部及花東地區不受影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲受太平洋高壓影響，各地天氣炎熱且降雨機率低，對紓解水庫旱象相當不利。（圖／記者屠惠剛攝）

受到鋒面通過影響，大氣狀態變得稍微不穩定，中北部、東北部、東部山區到了中午過後預期會有局部性的熱對流雷雨發展機會，可能帶來局部午後雷雨。而各地白天氣溫偏高，今明兩天的高溫預報普遍都來到31～33度以上，甚至南部地區可達到34～36度的高溫。

展望下周，太平洋高壓的勢力會更強勢一些，預期下周可能都是非常夏天的天氣型態，主要的天氣變化以山區午後的局部熱對流雷雨為主，由於大氣較穩定，水氣少，因此即使有午後雷雨，降雨量預期也不多，範圍不大。溫度整體偏高且悶熱，預期持續會有局部35～36度以上高溫發生的機會。