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男逛市場發現「魚肚異常鼓起」！請老闆剖開見「驚人一幕」嚇傻

▲▼魚肚驚見塑膠杯。（圖／翻攝自微博／長安皖韵）

▲男子上市場買魚，發現一條魚的腹部異常腫脹。（圖／翻攝自微博／長安皖韵）

實習記者高琳景／綜合報導

大陸一名男子近日到市場買魚時，發現魚販上的一條魚，肚子異常的腫脹，於是當下請老闆幫忙將其剪開，沒想到魚肚裡竟藏有一個微破損的塑膠杯，讓男子感到非常震驚。

綜合陸媒報導，山東煙台一名于先生於5日到市場買魚時，途中發現在攤位上其中一隻魚的肚子異常腫脹，甚至在按壓魚肚時，可聽到詭異的聲音，於是當下請老闆幫忙用剪刀將魚肚剪開，沒想到裡面竟藏有一個微破損的白色塑膠杯，雖然已經快要破成兩半，但整體來說還是相當完整，讓他當場傻眼。

▲▼魚肚驚見塑膠杯。（圖／翻攝自微博／長安皖韵）

▲魚肚裡竟有一個塑膠杯。（圖／翻攝自微博／長安皖韵）

于先生提到，「當下用手捏了一下發現有明顯的塑膠感，而且會聽到聲音，於是讓魚販拿剪刀剪開一下，取出後發現是外賣的那種塑膠打包餐盒。」于先生推測，這很可能是人們外帶食物的包裝，垃圾流入河水、海水中後，被魚誤當成食物而吃下肚。對此，魚販老闆表示「這已經不是第一次遇到這種情況了，之前還曾在魚肚子裡面發現易開罐。」

不少網友看到照片後，直呼「好諷刺！」、「我都懷疑現在海鮮過敏的人越來越多，跟海洋汙染有關」、「真的希望不要亂丟垃圾，做好垃圾處理！」、「保護環境，人人有責」、「海洋並不是垃圾的最終歸宿，人類才是」、「還是要少點外賣，少用塑膠品」。

 
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