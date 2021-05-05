▲ 「海好有你」台東環保局攜手台東女中淨灘 。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

「海好有你」台東環保局長期推動與學校師生結合減塑減廢活動，今年與台東女中合作一系列海洋環境教育課程，並於日前在台東市海濱公園舉行淨灘活動，共30位師生參與，撿回上千個垃圾，其中第一名的廢棄物是菸蒂，參與學生對於淨灘活動相當有感，活動後還發起7天減廢、減塑行動計畫，紀錄日常生活中的環保行為，以行動力推行減廢慢生活。

台東縣政府表示，去年底台東縣由縣長饒慶鈴簽署聯合國SDGs永續發展目標，縣府持續推動其中第十四項目標「達成保育及永續利用海洋生態系」，以防止海洋環境劣化，減少各式廢棄物對海洋造成污染，透過環保局跟師生的結合課程，參與的學生可以就親身體驗到，從見到自然環境的廢棄物汙染，到靠自己的雙手恢復美好的土地，進而從生活中實行減廢行動，使用環保餐具、減少廢棄物的產生，台東很適合放慢腳步感受，減少人為廢棄物的美好生活環境需要從小培育，也需要居民及遊客的響應。

環保局說明，環教中心與台東女中於4至5月間，合作辦理3梯次「海好有你」海洋環境教育系列課程，帶領女中師生認識市區鄰近海岸線，瞭解海洋廢棄物對於海洋生態的影響，並實際走讀海岸線進行淨灘行動，第一梯次海洋環境教育課程，海濱公園海岸線撿拾的垃圾前三名依序為菸蒂393個、塑膠提袋117個、塑膠瓶蓋94個，讓師生們對於環境受廢棄物的危害有感而發，環保局希望藉由與全縣各學校的合作，共同推動減廢慢生活，由小擴大影響層面，為臺東的美好環境付諸行動。

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