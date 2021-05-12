幕後／單日16例本土史上最多！蘇貞昌開會盤點防疫物資、檢疫旅館

▲疫情狀況嚴峻，蘇貞昌急開會確認防疫物資、檢疫旅館以即疫苗接種進度等。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

疫情指揮中心12日召開記者會宣布，今天新增16例本土個案、1例調查中。總統蔡英文、行政院長蘇貞昌上午例會中，針對疫情進行意見交換，會議結束後，蘇貞昌即返回政院召開晨會，由衛福部長陳時中進一步報告疫情應處措施，會中，蘇貞昌也再次確認防疫物資、檢疫旅館，以及疫苗接種進度，確保基本面狀況無虞，以便能應對未來更嚴峻的防疫挑戰。

新冠肺炎疫情持續延燒，疫情指揮中心12日召開例行記者會，指揮官陳時中宣布新增21例確診個案，其中有16例為本土個案、1例感染源調查中、4例境外移入個案，本土案例數創下單日新高。

由於疫情持續延燒，且有越來越嚴重的趨勢，蔡英文、蘇貞昌在每周三的例會中，特別針對疫情進行意見交換，掌握疫情相關狀況。

另一方面，總統府也指出，蔡英文在會中也指示三個「務必」，請蘇貞昌協調中央各部會與各地方政府，務必配合中央流行疫情指揮中心的專業指引，務必以最嚴謹的態度因應這波疫情挑戰。

在今天的行政院晨會上，蘇貞昌指示，公共場所需加強防疫、營業場所落實實聯制和社交距離。

據了解，蘇貞昌在聽完陳時中報告本土疫情狀況和加強防疫措施後，並沒有特別表示意見，尊重衛福部擬定的防疫計畫，但提醒一定要落實相關管制的措施。