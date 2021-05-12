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侯友宜下令「堅壁清野」！新北市五股、三重、中永和全面清消

記者楊蕓／新北報導

新冠肺炎疫情升溫，12日新增16例本土個案，創單日新高。新北市長侯友宜指示，要以超越二級警戒的態度及標準面對疫情，並要求環保局繼昨日新莊、蘆洲地區進行大規模消毒作業後，今天再針對五股、三重及中、永和等四區同步進行全面清消。

▲▼新冠疫情升溫，新北市長侯友宜下午臨時增加視察行程，親自到蘆洲區柳堤公園視察消毒作業。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市昨完成新莊、蘆洲大規模消毒後，今天再針對五股、三重及中、永和等四區清消。（資料照／記者湯興漢攝）

侯友宜12日下午宣布，即日起強化二級警戒，八大特殊娛樂行業及網咖、電子遊戲場全部暫停營業，以及運動中心、文化場館、活動中心、圖書館全部關閉。此外，為讓感染途徑不再擴大，今天早上已陸續針對五股、中和等六大區塊進行消毒，以「堅壁清野」戰略全面防堵。

環保局表示，362名防疫消毒大隊人員今日已全數出動，並劃定責任區由各區清潔隊支援當地清潔隊執行清消作業，並以區塊方式分組，同步進行地毯式全面消毒。其中五股分5區、並有泰山、八里、三芝支援；永和分4區、並有坪林、石碇支援；三重分5區，並有淡水支援；中和分4區，並有新店、汐止、板橋、土城、深坑支援。

環保局強調，已遵照市長指示，用最高標準落實防疫措施，防疫消毒大隊全數動員清消防堵疫情傳播外，各區清潔隊亦持續執行全市列管的1360處公共區域及曾確診案例足跡周邊等清消作業，務盡一切人力物力來阻隔疫情的傳播。

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