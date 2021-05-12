屏東縣「枋寮新龍＋內埔東片」社區衝入決賽　金牌農村志在必得

▲枋寮鄉新龍社區入選金牌農村第二階段評審 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為樹立台灣農村典範，農委會推動第二屆金牌農村選拔，共有784個農村報名參賽，經過多階段的審查汰選，屏東縣枋寮鄉新龍社區及內埔鄉東片社區入選決賽第二階段現地評審，成為全國前23強，在社區與縣府合作下，呈現最真實的農村再生計畫成果，社區展現問鼎金牌決心。

▲▼新龍社區、東片社區。

枋寮鄉新龍社區，主要飼養龍膽石斑及午仔魚等高經濟魚類，更積極推動循環經濟，將衍生廢棄的龍膽石斑魚鱗，開發相關保養品及食品，解緩大量廢棄物環境問題，也吸引青年在地就業並建立品牌行銷。

再透過農村再生建設及社區營造輔導，社區親自著手營造高齡社區友善生活場域，提供長輩活動休憩且兼具生態永續環境空間，落實青銀共學共存共好，也導入以食漁教育為核心理念的漁村導覽遊程，可以看見漁村各種的可能，悠活在「樂漁、慢漁、食漁」的漁村生活，以「魚鱗一片、希望無限」永續發展在地產業經濟。

內埔鄉東片社區，由社區內8家友善耕作農場共同組成「東片寶石村股份有限公司」，是全台第一個自發性的農村型社會企業，將5%營收回饋社區，做為照護社區長輩及培育青農的基金，更榮獲第一屆農委會綠色照顧潛力獎的殊榮。

縣長潘孟安表示，透過農村再生金牌農村選拔，新龍及東片社區各展現出豐碩的成果有目共睹，不僅代表屏東縣爭取全國金牌農村的殊榮，更為社造建立「宜居、宜遊、宜業」的幸福三宜農村典範，讓屏東縣的農漁村和部落都能更在地發展產業和文化特色，打造永續生活新模式。

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